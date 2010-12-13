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Dünya

ERDOĞAN'DAN DAILY TELEGRAPH'A DAVA LONDRA (A.A)

13 Aralık 2010 21:40

-ERDOĞAN'DAN DAILY TELEGRAPH'A DAVA LONDRA (A.A) - 13.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''İran'ın AK Parti'ye bağış yaptığını'' iddia eden haberi nedeniyle İngiliz Daily Telegraph Gazetesi'ne dava açtığı bildirildi. İngiltere'de yayımlanan Press Gazette'nin haberinde, Başbakan Erdoğan'ın ''Daily Telegraph'ın haberinin iftira olduğununa'' ilişkin sözleri anımsatılarak, konuya ilişkin dava dilekçesinin detaylarına yer verildi. Başbakan Erdoğan'ın, gazetede yer alan haberin yanı sıra internet sayfasından bir süre kaldırılmayan haberle ilgili de dava açtığının belirtildiği Sarah Limbrick imzalı haberde, dava dilekçesinde ''Haberle, Erdoğan'ın kişisel ve siyasi saygınlığının ciddi bir şekilde zarar gördüğünün'' belirtildiği aktarıldı.   İtirazlara karşın gazetenin habere ertesi günkü sayısında da yer verdiğini hatırlatan Press Gazette, Daily Telegraph'ın 27 Eylül tarihine kadar internet sitesinden haberi kaldırmadığını ve herhangi bir düzeltme ya da özür yayımlamadığını bildirdi.  Press Gazette, dava dilekçesinde iddialarla ilgili haberlerin tekrar yayımlanmasının yasaklanmasının istendiğini de kaydetti. Telegraph Medya Grubu'nun ise konuya ilişkin yorum yapmadığı belirtildi. Başbakan Erdoğan, 25 Eylülde İstanbul'da medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda konuya ilişkin, ''Tek bir belge koyamadılar, Türkiye ve İngiltere'de dava süreci başlattık. Ağır olacak ama bu çok alçakça bir iftiradır'' demişti.

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