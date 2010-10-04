Erdoğan'dan CHP'ye başörtüsü çağrısı

T24 - Yeni anayasa için bir kez daha 2011 seçimleri sonrasını işaret eden Başbakan Erdoğan, başörtüsü konusunda ise yine CHP'ye seslendi: Fazla vaktimizi almaz, birkaç günlük olay, gelin hemen çözelim.





Başbakan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuştu.



Diyanet İşleri Başkanlığı hatırlatması yapan Erdoğan, "böyle bir kurum burada dururken, niçin farklı yerlere gidiyorsunuz? Farklı yerlerden kendinize sipariş bir şeyler istiyorsunuz?" diye sordu.



İstanbul'dan bir kez daha ''Eğer samimiyseniz gelin bu meseleyi istişare edelim konuşalım ve çözelim. Artık Türkye'nin gündeminden bunu çıkaralım'' diye seslendiğini belirten Erdoğan, TESK Genel Kurulu öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı kısa görüşmede, verdiği sözü hatırlattığını söyledi.



Yeni bir anayasa istediğini kaydeden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yeni anayasanın uzun sürebileceğini söylediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''3 maddelik bir başörtüsü meselesi var. Meydanda da söz verdiniz. 'Biz bunu çözeriz' dediniz. Hemen gelin bunu çözelim. Fazla vaktimizi de almaz. Hemen bir kaç günlük olay. Gelin bunu yapalım. Biz de bunu çözmek istiyoruz. Gelin başlayalım. Siz talimatınızı verin, ben de talimatımı hemen vereyim. Diyanet İşleri Başkanlığımız zaten hazır. Ama siz Diyanet İşleri Başkanlığına da inanmıyorsanız, kimlerden istifade etmek istiyorsanız onları da davet edin. Biz de yardımlarını talep edeceğimiz bilim adamlarını davet edelim. Birlikte bu çalışmayı yapsınlar. Ondan sonra adımı atalım. Kararı verelim işi bitirelim.





'GELİN BUNU HALLEDELİM'



Kendilerine bunu söyledim. Bu konular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmez. Bu konular yargıda, şurada burada neticesi belirlenen konular değil. 'Ben inancımdan ötürü başımı örtüyorum' diyen bir kıza dayatma yapılamaz, yapamazsınız. Onun için bu anayasa kampanyasında dikkat ederseniz ileri demokrasi, özgürlükler inanç özgürlüğü, eğitim özgürlüğü bunları halletmekten daha doğal ne olabilir? Gelin bunu halledelim. Ama samimi değilseniz, yine geri adım atacaksanız, yine çark edeceksiniz, lütfen en azından milletin değerleriyle genç kızların umuduyla oynamayın.





2011 SEÇİMLERİ



Dün bize, 'anayasa değişikliğini niçin aceleye getiriyorsunuz? Niçin yeni dönemi beklemiyorsunuz?' diyenler, Anayasa değişikliğine bu gerekçeyle karşı çıkanlar, şimdi maalesef Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak sürekli gündemde bunu tutuyorlar. Bu kadar sürede anayasa yapılır mı? Katılımcı bir süreç işletilebilir mi? uzlaşma sağlanır mı? Hiçbir konuda görüşmeyi değil, her konuda çalışan arkadaşlarını havale edenler, bu kadar kısa zamanda hangi konuyu neyi ortaya koyacaklar? merakla bekliyoruz. Çünkü bu iş fındık, fıstık meselesi değil. Kayısı meselesi değil.''





'KİMSE UMUT TİCARETİ YAPMASIN'



Kendilerinin toplumu dizayn etmek, topluma gömlek giydirmek değil, toplumun hissiyatını anlamak talep ve beklentilerini karşılamak durumunda olduklarının altını çizen Erdoğan, ''Siyasetçilerin görevi budur. Partilerin görevi topluma kendi projelerini dayatmak değil, toplumun taleplerini yerine getirmektir. Hiç kimse umut ticareti yapmasın. Hiç kimse şark kurnazlığı içinde olmasın'' diye konuştu.





