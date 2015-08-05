Erdoğan'dan CHP'li Eren Erdem'e dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in Suruç katliamından sonra olaya ilişkin yaptığı basın açıklamasındaki “kaçak saray delisinin silahlarıyla beslenen örgüt” ifadesi nedeniyle Erdem’e 10 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Eren Erdem’in varolan hükûmeti ve Cumhurbaşkanı’nı “terör ve teröristlerle aynı çizgide ve aynı zihniyette olmakla, teröre yardım ve yataklık etmekle, terörü beslemekle” itham ettiğini ve Erdem’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saldırıya maruz kalan Kürt kökenli vatandaşların kinine maruz bırakmayı hedeflediği ifade edildi.

Erdem, Suruç’ta yaşanan terör saldırısının ardından “Suruç'taki bu katliamın TIR'larla beslenen örgütlerle yapıldığı iddia ediliyor. Bu iddialar doğru ise IŞİD üstlenmişse bunun faili bugün bu terör örgütünü bölgesel menfaat uğruna besleyen, kendisini yatmışolduğu rüyada bölge lideri gören kaçak saray delisinin silahlarıyla beslenen örgütün gerçekleştirmesi halinde bu vahim tablonun da sorumlusunun bu aynızihniyet ilan edilmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Bu zihniyetten hesap sorulmadığı sürece bedel ödettirilmediği, geriletilmediği ve iktidardan uzaklaştırılmadığı sürece bu ülkeye, bölgeye istikrar gelmesi mümkün değildir”diyerek konuya ilişkin görüşlerini belirtmişti.

'Tayyip Erdoğan, teröristlerle aynı zihniyette olmakla ve terörü beslemekle itham edilmiştir'

Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Eren Erdem’in varolan hükûmeti ve Cumhurbaşkanı’nı “terör ve teröristlerle aynı çizgide ve aynı zihniyette olmakla, teröre yardım ve yataklık etmekle, terörü beslemekle” itham ettiğini ve Erdem’in Cumhurbaşkanı’nı saldırıya maruz kalan Kürt kökenli vatandaşların kinine maruz bırakmayı hedeflediği ifade edildi.

Tayyip Erdoğan’ın Suruç’ta gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklamalarının bulunduğu dilekçede konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Davalının açıklamalarının içeriği bir süredir kamuoyunda yaratılmak istenen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin DAEŞ terör örgütüyle bağlantı içerisinde olduğu yönündeki negatif algının bir devamıniteliğinde olup, hem bu negatif algı ve yıpratma operasyonunu perçinlemek, hem de müvekkil Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik negatif algı yaratmak maksadına dayanmaktadır.”

Erdem: Ben açılan davayı

milletin vicdanına bırakıyorum

Erdem, “CHP olarak Suruç katliamından sonra ortaya çıkan ihmaller silsilesini gerek konuya ilişkin raporumuzda, gerek bireysel açıklamalarımızda defalarca anlattık. Hakaret ettiğimi, iftira attığımı söyleyenler her gün milletin aklıyla dalga geçiyor. Her gün insanımız, yurttaşımız, gençlerimiz öldürülüyor. Terör üzerinden iktidar hesabı yapanlara öfke duyanlar ise hakaret davalarıyla susturulmak isteniyor. Hakaret davaları artık bir susturma ve korkutma aracı haline dönüştürülmüştür.” dedi.

Erdem açıklamaları nedeniyle daha önce Ak Troll Esat Ç. tarafından “Patlama açıklamasına ‘saray delisi’ diye başlayan o CHP’li vekil bozuntusuna söyleyin: Milletvekilliği sadece hukuki dokunulmazlık veriyor.” diye tehdit edilmişti.