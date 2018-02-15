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Erdoğan'dan CHP'li Ağbaba'ya suç duyurusu

"Biz, Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunulursa Türkiye'yi onun başına yıkarız" sözleri nedeniyle Ağbaba hakkında suç duyurusunda bulunuldu

15 Şubat 2018 00:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Biz, Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunulursa Türkiye'yi onun başına yıkarız" sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede, şüpheli Ağbaba'nın 3 Aralık 2017'de Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen parti etkinliğinde yaptığı konuşmasına yer verildi.

Dilekçede, Ağbaba'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li milletvekillerinin fezlekelerle korkutulmak istenildiğini iddia ettiği aktarıldı.

Konuşmanın devamından Ağbaba'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Biz, Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunulursa Türkiye'yi onun başına yıkarız, o kadar söyleyelim" ifadeleriyle açık bir şekilde Erdoğan'ı tehdit ettiği belirtilen dilekçede, şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede, tehdit suçuna ilişkin yargı mercilerinin emsal oluşturan bazı kararlarına da ver verildi.

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