-ERDOĞAN'DAN 'ÇATIŞMALARA SON VERİN' ÇAĞRISI ÇANAKKALE (A.A) - 18.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bugün Libya'nın derdi bizim derdimizdir. Libya'da devam eden çatışmaların derhal durmasını, masum insanlara karşı orantısız güç kullanımına derhal son verilmesini istiyoruz. Libya'da tarafların, ellerini vicdanına koyup tekrar ve tekrar düşünmesini istiyoruz'' dedi. -BAŞBAKANLIK'TAN LİBYA AÇIKLAMASI- Başbakanlık'tan yapılan açıklamada da BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Libya'ya yönelik kararına ilişkin, Türkiye'nin, en başından beri Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelere ilişkin her adımın uluslararası meşruiyet zemininde atılması gerektiğini söylediği vurgulanarak, ''Bu çerçevede, akan kanın ve sivillere yönelik şiddetin bir an önce durdurulmasını ve derhal ateşkes sağlanmasını istiyoruz. Bu yöndeki adımların hiç zaman kaybedilmeden hemen şimdi atılmasını ve halkın değişim ve dönüşüm taleplerinin karşılanmasını önemle bekliyoruz'' denildi. Başbakanlık Basın Merkezi aracılığıyla yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin dün Libya'daki durum hakkında 1973 sayılı kararı kabul ettiği anımsatılarak, BM Şartının 7. Bölümü altında benimsenen kararın, bağlayıcı bir nitelikte olup tüm ülkeler bakımından uygulanması zorunlu hükümler içerdiği belirtildi. Kararda, Libya'daki taraflara derhal ateşkes çağrısı yapılarak şiddetin ve sivillere yönelik saldırıların tamamen sonlandırılmasının talep edildiği ifade edilen açıklamada, Libya'da sivil halkın korunması için gerekli tüm önlemlerin alınması, bu meyanda, Libya hava sahasının insancıl amaçlı olanlar hariç tüm uçuşlara kapatılması hükümlerine yer verilen kararda, yabancı işgal güçlerinin herhangi bir şekilde Libya topraklarının herhangi bir bölümünde bulunamayacaklarının vurgulandığına değinildi. İnsani yardımların süratle ve engelsiz olarak geçişinin temin edilmesi için gerekli önlemlerin alınması gereğinin altı çizilen kararda, Libya halkının meşru beklentilerini karşılayacak bir çözümün bulunması için çabaların artırılması ihtiyacına işaret edildiğine yer verilen açıklamada, bu bağlamda, BM Genel Sekreteri tarafından atanan Özel Temsilcinin ve Afrika Birliği'nin atadığı Yüksek Düzeyli Komite'nin çabalarına destek beyan edildiğine işaret edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türkiye, en başından beri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelere ilişkin her adımın uluslararası meşruiyet zemininde atılması gerektiğini söylemiştir. Yine en başından itibaren, halkın değişim ve dönüşüm taleplerinden yana olmayı ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olarak görmüştür. Bu çerçevede, halkların meşru beklentilerinin karşılanmasını mümkün kılacak demokratik dönüşümlerin barışçıl yöntemlerle gerçekleşmesi ve bu tür taleplere karşı şiddet kullanılmaması en temel beklentimizdir. Libya bağlamında, Arap Ligi'nin 12 Mart tarihinde BMGK'ne yaptığı uçuşa yasak bölge ihdası yönündeki çağrıyı yürekten desteklediğimizi en üst düzeyde yaptığımız beyanla açıklamıştık. Aynı zamanda, dost ve kardeş Libya'da yabancı müdahaleye karşı olduğumuzu kayda geçirmiştik. Bu çerçevede, akan kanın ve sivillere yönelik şiddetin bir an önce durdurulmasını ve derhal ateşkes sağlanmasını istiyoruz. Bu yöndeki adımların hiç zaman kaybedilmeden hemen şimdi atılmasını ve halkın değişim ve dönüşüm taleplerinin karşılanmasını önemle bekliyoruz.''