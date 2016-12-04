Erdoğan'dan bugün de döviz çağrısı: Yastığınızın altında ne varsa gelin altına ve TL'ye yatırın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dolar ve Euro'nun Türk lirası karşısındaki rekor değer artışları sonrası cuma gününden beri yaptığı çağrıyı bugün de yineleyerek "Yastığının altında ne varsa gel bunu altına yatır, gel TL’ye yatır. Piyasayı bununla düzenleyelim" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra gündeme gelen idama ilişkin Erdoğan "İdam cezası Meclis'ten geçerse ben hemen onaylarım." ifadesini kullandı.

Kayseri'de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Toplam yatırım bedeli 587 milyon lira olan hizmetin Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül kardeşimizin adına bir müze ve kütüphane açılışı yaptık. Tek tek şu açılış töreninde nelerin olduğunu sayacak değilim.

Eskiler 'Önce yol arkadaşınızı, sonra da onu seçince yola çıkacaksınız' derdi. Yıllarca beraber yürüdük bu yolda. Yola çıktığımızda ilk mitingimizi de burada yapmıştık. 14 yıl önce burada yola çıktık. Biz Rabbimiz'den başka kimsenin huzurunda eğilmedik, eğilmeyiz. Rabbimizin huzurunda rükuda eğildik, hiçbir beşeri güç bizi eğmedi. Çok engelle karşılaştık, hepsini aştık.

15 Temmuz'da bunlar ne yaptılar biliyorsunuz. Asker kılığına bürünmüş bu FETÖ'cü teröristler bizi esir alacaklarını sandılar. Bilmiyorlardı ki, hesapların üzerinde bir hesap var o da Rabbimin hesabıydı. Onlar bunu düşünmedi. Milletim o hesabı bozdu. Bu millet o münafıklar sürüsüne bu toprakları dar etti. Biz şuna inanmıştık; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

Kayseri, sadece son 1,5 yıllık dönemde verdiği 30 şehitle milletinin ve devletinin bekasını koruma konusunda kararlılığını göstermiş oldu. Bu millete kefen biçmeye çalışan herkes kendi sonunu hazırlamış demektir. Bunu 15 Temmuz'da benim milletim ortaya koymuştur.

Sırtımızı PKK'ya PYD'ye, YPG'ye dayayanlar hapse girince feryat etmeye başladılar. FETÖ ile Türkiye'yi işgal planı milletimizin sinesine çarparak darmadağın oldu. Bizi yıkamayanlar ekonomik darbeyle nasıl yıkarız bu yola girdiler.

Kayseri'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Yastık altında dövizi olan kardeşlerim, dolarsı, eurosu olanlar; bu paraları altına ve Türk lirasına yatırın. Milliyiz biz, yerliyiz biz, bizim Türk liramız bereketlidir. Karşılıksız para basıyorlar. Biz karşılıksız para basmıyoruz. Rusya, Çin, İran biz buralarla alışverişimizi yerli parayla yapmak üzere çalışmalara başladık. Oralarla ticaretimizi yerli parayla yapmak için görüşeceğiz. Merkez Bankalarına talimatı verdik. Onun için bu oyunlar tutmayacak." HABERTURK.C