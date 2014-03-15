Erdoğan'dan Boyner'e: Bundan sonra karşısında bizi bulacak

Başbakan Tayyip Erdoğan, Berkin Elvan için düzenlenen cenaze töreninde yüzbinlerin sokakta törene katılmasının ardından, mağazalarına talimat vererek "vatandaşlara kapınızı açık tutun" diyen Cem Boyner'i eleştirerek, "Aklı başında olan bir işadamı kalkıp da bir iktidara karşı sokakları tahrik edenlerin, terörize edenlerin yanında yer alır mı?" dedi.

Erdoğan, partisinin Adana'da düzenlediği mitingte Boyner'e yönelik "Ha sen sokaktakilerin yanında mı yer alıyorsun. O zaman bunların karşılığını bulacaksınız. Bunların mağazalarından da gidip alışveriş yapmayın" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Pazartesi röportajları yayınlanacakmış. Bu röportajlarından sonra her şey iyot gibi ortaya çıkacak. Bunların arkalarına takılan hocalar var. Bunlar akıllarını peynirle yemiş. Bunlar milletimizin içine fitneyi soktular. Aileleri dağıttılar. Ablalar 15 gün gece-gündüz çalışmaya var mıyız?

'Çılgına döndüm'

Geçen ay MİT’in TIR’ları Adana’da durduruldu. Adeta suçluymuş gibi, düşmanmış gibi TIR’ları durdurdular. MİT mensubu yüzbaşı ve üsteğmenimizi darp ettiler. Suriye’de Türkmenlere yardım götüren TIR’larımıza düşmanca muamele ettiler. Bunları izleyince bir Başbakan olarak çılgına döndüm. Orada kim olursa olsun durduran kim olursa olsun bunlar haindir. Sana ‘MİT’in elemanıyım’ diyecek, sen onları kelepçeleyip, tekmeleyip üzerine basacaksın. Bir de pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Ahlaksızlar

'Oraya gelen savcı paralel yapı'

Oraya gelen savcı paralel yapı. Biz bunlara müdahale edince CHP, MHP rahatsız olmuş. Hepsi de yanına toplandı. MİT kimin? Hangi milliyetçiydin. Türkmenlere yardım gitsin diye bize haber gönderen siz değil miydiniz MHP? Bu MHP’nin milliyetçiliği falan yok.

Yanlışa oy verilmez. Bunların ülkemize kazandıracağı hiçbir şey yok.

'Fetret dönemi var'

Bir fetret dönemi var. Bu dönemi aşmamız lazım. Biz kimlik siyaseti yapan bir parti değiliz. Biz beni yaradan Allah sizleri de yarattığı için sizi seviyoruz. 77 milyonun partisiyiz. Bölgesel, etnik, dinsel milliyetçilik yok, eser milliyetçiliği var. Tek millet, tek bayrak, tek devlet… Paralel yapıya, paralel devlete müsamaha yok. Bunlar çökecek. Bunların inlerine giriyoruz.

'17 Aralık iyi ki oldu'

17 Aralık, 25 Aralık iyi ki oldu. Bunların yüzleri ortaya çıktı. Bütün ekiplerimizle bunları izliyoruz, kovalıyoruz, gereğini de vakti geldiğinde yapacağız. Vandallara, kasetlere, sokak eylemlerine bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz.

'Ziya Gökalp'in şiirini okudum, Pınarhisar'a gönderdiler'

Okuduğum bir şiirle beni Pınarhisar Cezaevi’ne gönderdiler. Ben ne demiştim. Ziya Gökalp’in bir şiirini okumuştum.

MEB’in tavsiye ettiği bir şiir. Bu şehir neydi

Minareler süngü

Kubbeler miğfer

Camiler kışlamız

Müminler asker

Bu ya bunu söyledik. Bunu söyledik, haydi bakalım Pınarhisar. Eyvallah dedik, gittik. Bu ülkede neler oldu anlayın. Ama ne oldu? O medrese-i yusufiyeden Ak Parti doğdu.

Her olanda hayır var. Ne güzel söz.

Başörtülü kızlarımızı okullara almadılar, katsayı çıkardılar, erkeği de kızı da almadılar. Ne oldu? 4+4+4 başladı mı? Başladı. 444 kod numarası. Katsayı da kalktı. Meslek liseliler de imam hatipliler de istediği liseye gidebilecek mi? Ayrımcılık var mı? Daha önce bundan ne çileler çektiler ya…

'Bana da ölü yıkayıcısı olacaksın diyorlardı'

Bunlar benim imam hatipli kızlarıma ‘Siz ancak ölü yıkayıcısı olursunuz’ diyorlardı. Ben imam hatipte okurken bana da ‘siz ölü yıkayıcısı mı olmaya geldiniz’ diyorlardı. Ama o ölü yıkayıcısı mı olacaksın dedikleri kişi başbakan oldu.

Az mı zulmettiler. Said-i Nursi ne güzel diyor: Zalimler için yaşasın cehennem… aynı şeyi söylüyorsunuz. Onları ancak cehennem paklar. Verecekler hesabını. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste… Çıkacak...

'Montajlar geliyor montajlar gidiyor'

Pensilvanya’daki örgüt başının yönlendirmesiyle Türkiye’de kirli oyunlar oynandı. Bunlar yapılırken biz bunlara yüz vermedik. Kasetler geliyor, kasetler gidiyor. Montajlar geliyor montajlar gidiyor. Birinci Köprü yapıldı. Bu CHP saldırdı. 2.’si yapıldı, saldırdı. Menderes’e nasıl saldırdıysa bize de saldırdılar. 3. Köprü’yü yapıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü önümüzdeki yıl bitiyor inşallah.

'Çocuklarınızı dershanelerinden çekin alın'

Buna dahi tahammüle demediler. Utanmadan sıkılmadan bu CHP, Pensilvanya’nın temsilcileri yolsuzluk havuzu diye bir şey uydurdular, yapacak işadamlarını zan altında bırakmaya çalıştılar. Bunlar vatan hainleridir. Pensilvanya hiç oy kullanmamış, kullanmayacakmış. Yavrularınızı bunların dershanelerinden çekin alın. Hiç tereddüt etmeyin, özel okullarından çekin alın. Devletin okulları bize yeter. Hafta sonlarında takviye kursları vereceğiz ücretsiz olarak. Bunların yayın organlarını kesinlikle evlerinize sokmayın. Zannediyorlar ki biz bu işi şöyle büyüttük, şöyle oldu, böyle oldu.

'Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı isyan yapanlara ders vereceğiz'

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bu isyanı yapanlara en büyük dersi vereceğiz. TC’den daha büyük değiller. Dershane yasası çıktı. AYM’ye kim götürdü? CHP. Nasıl beraber çalışıyorlar görüyor musunuz? Medya destek veriyor. Bu Beymen var ya Beymen. Bütün dükkanlarını seferber ediyormuş. O malum eylemlerin olduğu gün. Kapıları açıkmış. İsmini anmayacaktım ama anmak zorundayım. Aklı başında olan bir işadamı kalkıp da bir iktidara karşı sokakları tahrik edenlerin, terörize edenlerin yanında yer alır mı? Ha sen mi yer alıyorsun. O zaman bunların karşılığını bulacaksınız. Bunların mağazalarından da gidip alışveriş yapmayın. Sivil direniş bu. Tavrınızı koyun. Oyun çok büyük…

30 Mart devlet içine sızmış çetelerin artık tamamen kaybedeceği bir tarih olacak. Pensilvanya yönetimindeki yeni Ergenekon’un da umudunun bittiği gün olacak. Sizler bugüne kadar lafa değil icraata baktınız.