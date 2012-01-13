-Erdoğan'dan beyaz eşya kampanyasına destek İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ve üyelerinin katıldığı beyaz eşya kampanyasıyla ilgili olarak, ''Ben şöyle bir ricada bulunsam; bunların üzerine bir 10 puan ilave etsek, şubatın sonuna kadar da bu kampanyayı uzatsak'' dedi. Geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen ''Beyaz eşyada enerji verimliliği için verimli işbirliği'' konulu toplantıda, enerji verimliliğine dair uygulamaları ve tüketiciyi teşvik etmek üzere hayata geçirdikleri kampanyaları açıklayan TÜRKBESD üyesi beyaz eşya üreticilerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından teşekkür geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kampanyayla enerjide ciddi bir tasarrufa gidilmiş olacağını, vatandaşın da elektrik enerjisiyle ilgili ödemesini yaparken burada zaten ciddi bir tasarrufu elde etmiş olacağını belirterek, şunları kaydetti: ''Yüzde 15'ten yüzde 35'e 40'a kadar bir indirim söz konusu. Ben de şöyle bir ricada bulunsam; bunların üzerine bir 10 puan ilave etsek. Ocak ayının 13'üne geldik. Bu 17 gün az bir süre, bunu hiç olmazsa şubatın sonuna kadar bu kampanyayı uzatsak. Anlaştık değil mi? Anlaştık demek ki 10'ar puan daha artırıyoruz ve süreyi de şubat sonuna kadar uzatıyoruz. Hayırlı olsun. Bütün vatandaşlarımızın evleri de inşallah daha modern, daha gelişmiş bu beyaz eşyalarla süslenmiş olsun. Hele hele evlenme hazırlığı içinde olanlar varsa onlar da acele etsin.'' Başbakan Erdoğan, konuşmasını tamamlarken ''Tabii ben de bu arada komisyonumu almak isterim'' şeklinde espri yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, forumda yaptığı konuşmada da milli bir enerji politikası oluşturulması gerektiğini, bunun için çalıştıklarını, gayret ettiklerini, kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve ikincil mevzuatlar çıkartıldığını belirterek, ''Bu gerekliydi. Ama tek başına yeterli değildi. Bunun için toplumda bir kültür oluşması gerekiyor, enerji verimliliği ve tasarrufu üzerine... Bu kültürün hitap etmediği hiçbir kesim yok. Bu kültürün oluşmasında son derece gayret ediyoruz'' dedi.