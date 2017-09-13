Erdoğan'dan belediye başkanlarına '50+1' uyarısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Eylül bugün AKP'li 884 belediye başkanıyla Ankara’da buluşacak. Başkanlardan ayrıntılı raporlar isteyecek olan Erdoğan, 2018 yılının projelerle geçirilmesini, 2019 için daha çok çalışılmasını talep edecek. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçiminde başarı çıtasının "50+1"olduğunu yineleyip, "Yerel seçimde hedef aynı" diyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim belediye başkanımız mütevazi olacak” mesajının ardından buluşacağı belediye başkanlarına 2019 seçimleri ve il kongreleri öncesinde uyarılarda bulunacak. 2019 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirleyici olacağını her fırsatta dile getiren Erdoğan, belediye başkanlarına “2018 yılında icraatlarla öne çıkmalısınız” mesajı verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri gibi büyük şehirler başta olmak üzere başkanlardan 2018 yılında uygulanacak projelerle ilgili ayrıntılı çalışma da talep edecek.

"Davaya zarar vermeyin"

Erdoğan’ın belediye başkanlarına "proje ve icraat yılı" olarak ilan ettiği 2018 yılının boş geçirilmemesi uyarısında bulunacak. Belediye başkanlarına “Davaya ve partiye zarar verecek hareketlerden uzak durmaları” mesajı verecek olan Erdoğan’ın bakanlardan istediği 180 günlük eylem planı benzeri bir çalışmayı başkanlardan da talep edeceği ifade ediliyor.