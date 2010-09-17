Erdoğan'dan BDP'ye sert yanıt

T24 - Erdoğan, 'BDP Eşbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama, her şeyden önce kendileri bakımından talihsiz bir açıklama. Kendilerine göre yeni bir yapı ortaya çıkarma gayretlerine, ne bu parlamento, ne de bu millet müsede eder! Bölgede otorite tesis etme gayreti içinde olanlar, yalnız kalacaklardır!' dedi.



Başbakan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı 1.Yardımcısı Rahimi'yle yaptığı ortak basın toplantısında bir soru üzerine BDP'ye ve Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.





BDP Eşbaşkanı Demirtaş'ın, ' Başbakan Yardımcısı'yla randevumuzdan önce Hakkari'deki bombalı saldırının olması, ergenekonun faaliyette olduğunu göstergesidir', ifadalerini anımsatan bir gazeteciye Erdoğan , "BDP Eşbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama, her şeyden önce kendileri bakımından talihsiz bir açıklama" yanıtını verdi.





Hakkari'de partisinin il ve ilçe başkanlarının sürekli tehdit edildiğini söyleyen Erdoğan, "Tehditlerin arkasında kimlerin olduğu bellidir. Bu tehditleri yapanlarla kimlerin dayanışma içinde olduğu bellidir" şeklinde konuştu.





'ANAYASAL SUÇ İŞLİYORLAR'



BDP Eşbaşkanı Demirtaş'a çağrıda bulunan Başbakan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü : Anayasa değişikliğiyle ilgili paketi boykot ettiler, olmadı. İstediği neticeyi alamadılar. Bu paketin içinde çocukların istismarının engellemesini dair madde vardı. Okulların açılmasına yakın, çocukların istismarına dair bir adım attılar. Bir anayasal suçu işlediler.





'ADRESTEN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKTI'



Randevu talebinin aslında kendisine geldiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, " Başbakan yardımcıma bu görevi verdim. Randevu olayından önce, bu saldırı oldu. Yine sayın Türk döneminde bir randevu istemişlerdi. O zaman da maalesef 13 vatandaşımız şehit olmuştu. O zaman adres gösterdiler. O adresten kim çıktı? Bölücü terör örgütü çıktı. Burada da yöntem aynı, oyun aynı. Alıştık. Hakkari'de yapılanlar farklı şeyler değil" şeklinde konuştu.





'KENDİLERİNE GÖRE YENİ BİR YAPI ORTAYA ÇIKARMA GAYRETLERİNE NE BU PARLAMENTO VE BU MİLLET MÜSEDE EDER'



Erdoğan BDP'nin bölgede barışı, istikrarı istiyorsa, yapması gerekenin hukuka göre adım atmak olduğunu da belirtti. Erdoğan, sözlerini sertleştirerek, " kendilerine göre yeni bir yapı ortaya çıkarma gayretlerine ne bu parlamento ve bu millet müsede eder " dedi.





'BÖLGEDE OTORİTE TEHSİS ETME GAYRETİ İÇİNDE OLANLAR, YALNIZ KALACAKLARDIR'



BDP'nin okullar açıldıktan sonra 5 günlük boykot kararına da sert tepki gösteren Erdoğan, " Neymiş 5 gün okulları boykot edeceklermiş, Bu anayasal bir suç. Hani barışın güvercinleriydiniz. Burada Güneydoğu'daki halkıma sesleniyorum. Bu oyuna gelmeyeceklerini biliyorum. Okul bombalanır mı? Bu zihniyet bombalar. Pansiyonlar bombalamıştır. Burda çocuklarımız kalıyor. Nasıl bir demokrasi mücadelesi bu? Nasıl barış isteme arzusu bu ? Bölgede otorite tehsis etme gayreti içinde olanlar, yalnız kalacaklardır.





