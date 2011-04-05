Erdoğan'dan Baykal'a 'ulan' yanıtı: Seviyene inmem

T24

Baykal: Kamuoyundan özür dilerim

Başbakan Erdoğan, AKP grup toplantısında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisini eleştiren sözlerine karşılık verdi. Bir açıklamasında "Bu Deniz Feneri senin bildiğin gibi ortaya çıkan, Almanya el koyduğu için kanıtlanmış olan, daha kim bilir senin bilmediğin, benim bilmediğim ortaya çıkmamış ne dümenler dönüyor. Bu dümeni döndüren insanların eline devlet bırakılır mı? Bu dümeni döndüren insanlar, kim bilir hangi başka dümenleri döndürüyor değil midir? Sonra da geliyorlar bizim Genel Başkana 'Kaynağı nereden bulacaksın?' Ulan senin haram yediğin paraları kesecek, onların tümünü milletin ihtiyacına ayıracak" diyen Baykal'a Erdoğan şu yanıtı verdi:"Eski genel başkanları hepinizin malumudur. Biliyorsunuz, malum yeni genel başkana neden böyle bir görevi devretmek zorunda kaldığı ortada. Ona kalsa devretmeyecekti de işte durum ortada. Kendisine bir güç devşirebilmek için şahsıma 'ulan' gibi ifadelerle hakaretler ediyor. Benim kalkıp da senin seviyene inmek gibi bir derdim yok. Zaten bu siyasette milletim her zaman sana tokadı attı. En sonunda partinde düne kadar senin yanında olanlar da tokat attı. Yanına ziyarete gelip 'ben genel başkan olmayacağım' diyen de ertesi gün aday oldu, o da sana tokat attı. Şimdi birlikte kurdeleler kesiyorlar, adaylığı garantilemek istiyor herhalde."