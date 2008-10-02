Erdoğan'dan Baykal'a ret



TBMM'de yeni yasama yılının açılışı nedeniyle verilen resepsiyonda gazetecilere konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP lideri Deniz Baykal’ın televizyonda tartışma çağrısını kabul etmeyeceğini açıkladı. Erdoğan, "Kimseye prim yaptırma gayretim yok. Cansız değil canlı programlara zaten bol bol çıkıyorum" dedi.



Erdoğan, şunları söyledi: "Atışmalarla değil yaptığımız işlerle gündemde olacağız. Zaten kendileri de mal beyanlarını internet sitelerine şeffaf olarak ortaya çıkardıkları zaman halkımız gerçeğin ne olduğunu görecektir. Biz 3Y ile mücadele ediyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile mücadele ediyoruz. Mücadelemiz neticesinde Türkiye uluslararası saydamlık kuruluşlarının yaptığı araştırmalarda 77’den 56. sıraya yükselmiştir.”



DOKUNULMAZLIK KONUSU



Dokunulmazlıklar hakkındaki tartışmalara da değinen Erdoğan, "Meclis Başkanı'nın çağrısı var. Biz konu hakkında kurulan uzlaşma komisyonuna isimleri bildirdik ama CHP uzlaşma komisyonuna isim bildirmedi. Bu durum onların ne denli uzlaşmadan yana olduğunu ortaya koymuştur" diye konuştu.



'FİNANSAL KRİZİN BAYRAMLA İLGİSİ YOK'



Başbakan Erdoğan ayrıca Türkiye'nin küresel finansal krizi en az zayiatla atlatacağını söyledi. Bir gazetecinin, ''Global krizde, Türkiye'nin tatilde olması büyük şans olarak değerlendiriliyor'' demesi üzerine Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarını 3 Ekim Cuma günü yapacağını belirtti.



Erdoğan, ''Türkiye'nin tatilde olmasıyla, bu işin yakından uzaktan alakası yok. Türkiye, 90'lı yılların krizlerinden ibret alamayanlarla 2000'li yılların krizlerini yaşadı, biliyorsunuz. Ama 2000'li yılların krizlerinden ibret almış bir Türkiye var şu anda, bir AK Parti iktidarı var'' dedi.



YERE SAĞLAM BASTIK



Krizleri ciddi olarak ele aldıklarını, ''işi sıkı tutuklarını'' belirten Erdoğan, mali piyasalardaki disiplinin, iktidarları döneminde en önemli ilkesi olduğunu ve bundan asla taviz vermediklerini vurguladı. ''Yere sağlam bastık'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Finans sektöründe, özellikle kredilerde geri dönüş, 2000'li yılların geri dönüşüyle mukayese edemeyecek noktadaydı. Bizde (AK Parti iktidarında), yüzde 2, yüzde 3'ler düzeyindeydi. Ama o dönemlerde yüzde 30-35'lere varan geri dönüşü olmayan krediler vardı. Şimdi, bizim hassasiyetimiz aynen devam ediyor. Bu konuda kararlıyız. Bundan asla taviz yok. Bu şekilde de süreci devam ettireceğiz. Ama yatırımlardan da taviz vermeyeceğiz. Gerek küresel yatırım, gerek yerli yatırım... Burada da rakamlar, yatırımlar ciddi manada artıyor. Bunun artışı da Türkiye'nin yine iyi yolda olduğunu gösteriyor.



Tabii ki sıkıntılarımız yok değil. İşte enflasyonda olan, ki bunda da çok kararlıyız. Faizde olan, büyümede, ki aynı şekilde daralma var. Bütün bunlara rağmen bunu en az zayiatla Türkiye atlatacak. Bunu söyleyebilirim. Cuma günü detaylarına daha da gireceğim. ''



'FENERBAHÇE AYRI BİR DERT...'



Erdoğan, bir gazetecinin ''(Kapitalizmin sonu geldi) şeklinde değerlendirmeleri nasıl görüyorsunuz?'' sorusuna karşılık, ''Yani benim şu anda sorunum kapitalizm değil. Benim sorunum ekonomi... Ben ona bakıyorum'' dedi. Bir gazetecinin ''Fenerbahçe'deki krizi nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ise ''İşte o ayrı bir dert yani'' diyerek güldü.



