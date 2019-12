Erdoğan'dan Baykal'a Nazım Hikmet'li tepki

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişiklikleri konusunda anamuhalefet partisinin uzlaşmaz bir tavır içinde olduğunu ifade ederek, "Her konuda yapıcı değil, engelleyici bir tavır içine giriyorlar. Laf konuşmaya gelince de uzlaşıdan dem vuruyorlar" dedi.



Başbakan Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliği çalışmalarına değindi. Erdoğan, "Anayasal konularda ne zaman bir değişiklik gündeme gelse birilerinin hemen tavrını belli ettiğini" kaydetti. Bu tavrı “Hüküm peşin; Biz yokuz” diyerek eleştirdi.



Baykal'a Nazım Hikmet'li tepki



Erdoğan konuşmasında Nazım Hikmet'in ‘Sen yanmasan, ben yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa’ dizelerini okuduktan sonra “Elbette ki yanacağız. Başka türlü olmaz. AK Parti 6.5 yıldır uzlaşmadan kaçmadı, kaçmayacak ama kimsenin dar görüşlü statükocu anlayışıyla uzlaşmak zorunda değiliz” dedi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Anayasa değişikliği konusundaki tavrını eleştiren Erdoğan, “Anayasal konularda birileri hemen tavrını belli ediyor. Biz burada yokuz. Cumhurbaşkanı davet etti. Hüküm gene peşin: Biz yokuz” diye konuştu.



Erdoğan, "(Oturalım, konuşalım ne yapabiliriz), bunu söylemek yok. Daha baştan 'hayır biz yokuz'. Yani bir sıkıntı yok mu? Gel bunları beraber konuşalım, kolektif akıl oluşturalım ve bu kolektif akılla beraber bu işin üzerine gidelim. 'Hayır biz hiçbirinde yokuz'. Oluşturulacak olan uzlaşı komisyonunda bakıyorsunuz Meclis Başkanımız bir davet yapar, 'hayır biz yokuz'. Nerede varsın? Hiçbir müzakere, hiçbir mutabakat çalışmasında yoksunuz" dedi.



"Müzakere kapılarını peşinen kapatıyor, diyalog kurmak yerine duvar örmeye çalışıyorlar" diyen Erdoğan, "Demokrasinin temeli uzlaşıysa, müzakereyse, diyalogsa, tartışmaysa her düşüncenin konuşulması, tartışılması gerekiyor. Biz bu anamuhalefet partisinin uzlaşmaz tavrını işte sizler görüyorsunuz. Her konuda yapıcı değil, engelleyici bir tavır içine giriyorlar. Laf konuşmaya gelince de uzlaşıdan dem vuruyorlar" diye konuştu.



Başbakan, "Biz milletimizin iradesi doğrultusunda her zamanki gibi reformdan, değişimden, yeniliklerden yana olacağız. Demokratik kültür içinde her türlü iyi niyetli çabayı göstererek yolumuza devam edeceğiz. Biz samimiyet testlerinden, tutarlılık sınavlarından hep başarıyla çıktık. Nitekim, milletimizin teveccühü de bunun somut karnesi ve karinesidir. Aynı tutarlılığı, aynı samimiyeti biz, diğer siyasetçilerden de bekliyoruz. Siyaseti 780 bin metrekare vatan toprağında yapamayanlar, 71.5 milyon vatandaşımıza aynı dil ile konuşamayanlar, huzura ve kardeşlik iklimine katkı sağlayamazlar. Eski tarz siyaseti, gerilimci, ayrıştırıcı üslubu terk etmeyenler, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretemezler. Siyaseti, millete hizmetin aracı değil, bir rant ve çıkar aracı olarak görenler, taş üstüne taş koyamaz bir eser meydana getiremez" dedi.



"Tarihi bir sorumluluk üstlendik..."



Tarihi bir sorumluluk üstlendiklerini, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için çalıştıklarını belirten Erdoğan, ülkenin ilerlemesine, kalkınmasına ve engel olan kamburlardan kurtarmak için milletten yetki aldıklarını dile getirdi.



Milletin iradesi üzerine hiçbir güç kabul etmediklerinin kaydeden Erdoğan, "6.5 yıl boyunca milletimizin verdiği yetkinin dışına asla çıkmadık" dedi.



Dürüst, ilkeli, demokratik siyaseti kendilerine şiar edindiklerinin belirten Erdoğan, "Bakın Nazım Hikmet ne güzel söylemiş, 'Ben yanmazsam, sen yanmazsan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa' Yıllar boyunca bu söz, adeta bir slogan gibi tekrarlandı durdu. Elbette ki yanacağız. Yandım, piştim, oldum var ya... İşte o... Başka türlü olmaz. Biz de diyoruz ki, elimizi taşın altına koyalım. Gelin Türkiye'yi karanlıktan aydınlığa çıkarma mücadelesinde buradan nasibimizi alalım. Gelin hukukun önünü açalım, hukuka yardımcı olalım, gelin demokrasinin standardını yükseltelim, gelin sorun alanlarını tek tek tespit edelim, bu sorunlara ortak çözümler arayalım. 6.5 yıldır biz bu çağrıda bulunuyoruz. Ancak 6.5 yıldır bu çağrımıza yanıt alamadığımız gibi, engellemelerle de karşılaşıyoruz" dedi.



Erdoğan, "AK Parti olarak uzlaşmadan hiçbir zaman kaçmadık, kaçmıyoruz. Biz mutabakat zemininden hiçbir zaman ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız. Söz konusu olan Türkiye ise Türkiye'nin meseleleri ise gerisi teferruattır. Ancak uzlaşıyı kendi düşüncesini, kendi dayatması herkesin kabul etmesi gibi anlayanlar, belli bir çevrenin görüşünün bir defa hakim olması için uzlaşıyı araç haline getirenler de şunu iyi bilmelidir ki onlar da yanılırlar. Biz kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olduk. Bizim durumumuz bu..." dedi



Başbakan Erdoğan, kendilerine oy vermiş olsun ya da olmasın tüm vatandaşların

hükümeti olduklarını belirterek, "Her bir ferdin ve milletin, hukuku, ihtiyaçları, yaşam tarzı bizim mesuliyetimizdedir. Biz kimsenin ne dinine, ne kuşamına, ne yaşamına asla karışmadık, karışmayız, böyle bir yetkiyi de kendimizde bulmayız" dedi.



Başbakan Erdoğan, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Afyonkarahisar İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milletin daha önce tanık olmadığı hizmetlerin AK Parti iktidarıyla gerçekleştiğini söyledi. Durup, duraksamayacaklarını ifade eden Erdoğan, bu "kutlu yolda kimsenin rehavete kapılmayacağını" belirtti.



6.5 yıl boyunca terazilerinin şaşmadığını, rotalarının değişmediğini, millete hizmette durmadan yola devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Asla bize, millete yukardan bakmak yakışmaz. Biz mütevazı olacağız, bunu şahsımdan başlamak üzere hepimiz için söylüyorum. Biz ehli gönül olacağız. Onun için gönüller yapmaya koşacağız" dedi.



Son 4 seçiminin tamamından AK Parti'nin 1. parti olarak çıktığını anımsatan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendilerinden daha çok hizmet beklediğini belirtti.



Milletin girdikleri 4 seçimden de kendilerine bu mesajı verdiğini, 'biz sizden memnununuz, umutluyuz' dediğini kaydeden Erdoğan, "son seçimde de milletin bu güvenini ve mesajı tazelediğini" bildirdi.



“49 yıl aradan sonra

müzakereleri biz başlattık”



Türkiye'nin çok köklü meselelerine el attıklarını, AB üyelik müzakerelerine başlandığını, BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği'nin gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, her geçen günün daha iyi olacağını söyledi. Kendilerinden öncekilerin, bu işleri neden yapamadığını soran Erdoğan, 49 yıl aradan sonra müzakerelerin başlamasını kendilerinin gerçekleştirdiğini dile

getirdi.



"Ekonomik krizden en az

biz zarar gördük"



Konuşmasında dünyada küresel bir finans krizinin yaşandığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ben ne dedim, 'bu bizi teğet geçecek', muhalefet ne dedi 'teğet geçmedi, vurdu geçti, gönlümüzü deldi geçti', Dedik, 'göreceğiz, en az zarar gören biz olacağız'. Yine aynı şeyi söylüyorum. Rakamlar şöyle biraz toparlanmaya başlayınca, hemen zil takıp oynamaya başladılar. Ama biz dedik ki, 'hayır geçicidir, göreceksiniz'. İşte buyurun, yeni yeni rakamlar oluşmaya başladı. Bakınız her şey olumlu istikamette gelişiyor. Enflasyon biz geldiğimizde yüzde 30'du, şimdi yüzde 6'ya indi. Aradaki fark 24 puan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde böyle bir enflasyon yok. Bu fark,

benim milletimin cebinde kaldı. Biz bunu başardık.



Devletin borçlanma faizi yüzde 11'lere düştü. MB'nin açıkladığı faiz oranı tek haneli rakamlara düştü. Bu ülkede, yüzde 7500'lere çıkmıştı. Şimdi tek hanede bakın...Buralara durup dururken gelmedik, ama bunu görmek için göz ister göz..."



Sanayide 2-3 ay daralma yaşandığını, birilerinin "zevkten dört köşe olduğunu" ifade eden Başbakan Erdoğan, yeni gelen rakamlara bakıldığında, sanayideki daralmanın hamleye dönüştüğünü anlattı.



Erdoğan, "Artacak, bunlar aşılır, göreceksiniz. İhracatımızda düşüş yaşandı, yeniden toparlanacak. 100 milyar doların üstüne bu yıl sonu itibarıyla inşallah ulaşacağız" dedi.



Türkiye’nin küresel saygınlığı



Bu günün, Avrupa Günü olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin küresel manada görünümünü değiştirdiklerini, imajını yenilediklerini, gücünü, etkinliğini ve saygınlığını artırdıklarını kaydetti.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"İnşallah, ayın 13'ünde Azerbaycan'dayım. Sayın Aliyev ile görüşmelerim olacak. Azerbaycan Parlamentosu'nda Azerbaycanlı milletvekillerimize sesleneceğiz. Aramızı açmak isteyenlere oradan en önemli mesajları vereceğiz. Çünkü biz ne dedik? 'Tek millet, iki devletiz' dedik ve bu yolda yine öyle

yürüyoruz."



“İşsizlik de azalacak”



Tüm dünyayı etkisine alan küresel finans krizinin Afyon'da da hissedildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Sanayicilerimiz, ticaret erbaplarımız, küçük ve orta işletme sahipleri, çalışanlarımız, çiftçilerimiz, ekonominin tüm aktörleri şundan emin olsunlar, bu küresel krizi en az etkiyle atlatmak için hükümet olarak başından beri yoğun bir gayret içindeyiz. Bu krizin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki etkisi Türkiye'ye nazaran çok daha yıkıcı ve tahrip edici olmuştur. İşsizlik de bizde azalacak. Göreceksiniz, Türkiye olarak gerek sağlam finans yapımız, bakın batan bir tane bankamız yok, gerek aldığımız tedbirlerle krizin etkilerin asgari

seviyede tutmayı başardık."



Yılın ilk çeyreğinin zor geçtiğini ama artık toparlanmanın başladığına emin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Moral bozmaya, karamsarlık yaymaya çalışanlara, bu noktada gayret gösterenlere asla prim vermeyin, asla bunlara kulak asmayın. İnşallah Türkiye bu krizi atlatıyor ve atlatacak. Türkiye bu krizi diğer ülkelere oranla en az etkiyle atlatacak" diye konuştu.



“Afyonkarahisar’ın su sorunu var mı?”



Konuşmasında Afyonkarahisar'a yapılan yatırım ve hizmetlerden de bahseden Erdoğan, ilin içme suyu sorununun kalmadığını belirtti.



"Su sorunu var mı?" diye soran ve "Hayır" yanıtını alan Erdoğan, eliyle Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nu işaret ederek, "Şimdi Afyon'da içme suyu sıkıntısından bahsedilebilir mi? Bahsedildiği zaman buyurun. Artık Afyon'un meydanında ne yaparsanız yapın" dedi.