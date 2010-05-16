Erdoğan'dan Baykal'a: Eline, diline, beline sahip olmayanla yola çıkılmaz

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atina dönüşünde CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa eden Deniz Baykal’ın gizlice kaydedilmiş görüntüleri için yine ağır ifadeler kullandı. Erdoğan, “Beyefendi bizim üzerimizden siyaset yapmasın. Önce adama sorarlar, bu odaya girdin mi girmedin mi? Eline, diline, beline sahip olmayanla yola çıkılmaz. Toplumun midesi bu kadar geniş mi” dedi. Başbakan, Baykal’ın cesur davrandığını, ancak milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini belirterek, “Partimin içinde de böyle bir şey olsa, derhal ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ederim” diye konuştu.

Erdoğan, Atina'dan dönerken uçakta bazı gazetecilere açıklamalar yaptı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Başbakan’ın sorulara verdiği yanıtları şöyle aktardı:

'Aldatan kadın da mağdur değil'



- Baykal, ‘Başbakan dedikodu yapacağına, skandalı aydınlatsın’ diyor...



Önce ben “Aldatan mağdur değildir” derken bunu hem erkek hem kadın için söylüyorum. Ben gerekli talimatları verdim. Kurumlara, “İncelensin” dedim. Savcı ne yapar bilemem. Kamuya yansıyanları suç kabul edip, soruşturma başlatabilir. Ankara Başsavcısı başlattı. Bundan sonra benim yapabileceğim bir şey yok. Beyefendi bizim üzerimizden siyaset yapmasın. Genel Kurul için bizim üzerimizden siyaset yapmasın. Önce adama sorarlar "Bu odaya girdin mi, girmedin mi? Buluştun mu, buluşmadın mı?" Bu ne kadar ahlaki değilse, daha sonra yaptığın da ahlaki değil. Pisliğin içinde debeleniyor. Debelendikçe batıyor.

'Toplumun midesi bu kadar geniş mi?'

Bazı medya da destek veriyor. Baykal’ın istifası CHP’ye oy kazandırmış. Bunu kınıyorum. Yahu bu toplum ahlaki değerlerinden bu kadar yoksun mu? Midesi bu kadar geniş mi? O zaman oyunu artırmak isteyen her parti, bu ahlaksızlık zinciri içinde yer alsın. Yarım saat bir saat sonra istifa etsin... Türk toplumunun midesi bu kadar geniş mi... Kendi ahlak değerleriyle oynayanlara bu millet prim vermez.

'Sahip çıkan parti yönetimini kınıyorum'

İsmini anmak istemiyorum o istifa edene parti yönetimi kadroları hâlâ sahip çıkıyorsa, ah vah deyip sahip çıkıyorsa, benim derdim onlarla. Kınıyorum. Ahlak değerlerini yok farz edemeyiz. Partimin içinde de böyle bir şey olsa, derhal ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ederim. Tahammülü mümkün değil. Bizim kitabımızda bir kelime var: Edep. Eline, diline, beline sahip olmayanla yola çıkılmaz.

'Bu özel hayat değil, kendi yatak odası değil'



- Ama yine de özel hayata tecessüs tasvip edilmeyecek öyle değil mi?



Bu özel hayat değil. Genel Başkan’ın kendi yatak odası olsa ilk savaş açan ben olurum. Ama ev kendi evi değil. Daha detaylara beni sokmayın. Beyefendi çok cesur davrandı ama milletvekilliğinden istifa etmedi.



- Bu istifa gelirse, destek verir misiniz?



Meclis’e gelirse tavrımın ne olacağını şimdiye kadarki açıklamalarımdan anlarsınız.

Yargıda egemenlik zinciri kırılıyor

- Referandum 12 Eylül’e rastladı, siz de 12 Eylül mağduru musunuz?





12 Eylül’ün doğrudan mağduru değilim, öncesi ve sonrasının mağduruyum. Siyasi yasağımın nereden geldiği belli. Biz Anayasa’yı geçici 15. madde ayıbından kurtaracağız. Kitapçıklar hazırlıyoruz, reformu basit, anlaşılır dille izah edeceğiz.



Yargıda egemenlik zinciri kırılıyor. Şimdi her boşalan yere tek tek seçim yapılıyordu. Reformla diyelim Barolar Birliği Anayasa Mahkemesi’ndeki tek koltuk için 2 aday gösterecek. Yargıtay, Danıştay ikişer üyelik için 6 isim verecek. Aralarından seçilecek. Araya farklı düşüncede isim girer seçilir diye korkuyorlar.

