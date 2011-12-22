T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı ANKARA (A.A)

22 Aralık 2011 02:05

-Erdoğan'dan başsağlığı mesajı  ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Batman-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 25 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum. Derin bir teessüre neden olan bu kazada yaralanmış 16 vatandaşımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Ulaşımda büyük gelişmeler elde etmemize, modern yollar inşa etmemize rağmen, ne yazık ki, sürücü hataları, ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle halen büyük can kayıpları yaşıyoruz. Bunun örneklerinden biri olan söz konusu elim kaza dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı, bir kez daha trafik kurallarına uyma konusunda büyük hassasiyet göstermeye çağırıyorum. Trafikte gösterilecek en küçük bir ihmalin, dikkatsizliğin hem kendi canımıza hem de başkalarının canına mal olabileceğini asla hatırımızdan çıkarmayalım. Ben bu düşüncelerle, mezkur kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımızın da bir önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24