-Erdoğan'dan başsağlığı mesajı ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Batman-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 25 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum. Derin bir teessüre neden olan bu kazada yaralanmış 16 vatandaşımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Ulaşımda büyük gelişmeler elde etmemize, modern yollar inşa etmemize rağmen, ne yazık ki, sürücü hataları, ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle halen büyük can kayıpları yaşıyoruz. Bunun örneklerinden biri olan söz konusu elim kaza dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı, bir kez daha trafik kurallarına uyma konusunda büyük hassasiyet göstermeye çağırıyorum. Trafikte gösterilecek en küçük bir ihmalin, dikkatsizliğin hem kendi canımıza hem de başkalarının canına mal olabileceğini asla hatırımızdan çıkarmayalım. Ben bu düşüncelerle, mezkur kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımızın da bir önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.''