-ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE YANIT BAYBURT (A.A)- 22.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bin bozkurtla Kasımpaşa'ya kadar kovalarmış... Allah Allah... Sayın Bahçeli sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Bozkurtların sana hayırlı olsun. Ben bozkurtla dolaşmıyorum. Ben eşref-i mahluk olan insanlarla dolaşıyorum'' dedi. Erdoğan, AK Parti Bayburt mitinginde vatandaşlara hitap etti. CHP ve MHP'nin konuşacak bir şeyleri olmadığını belirten Erdoğan, AK Parti'nin 8,5 yıl önce görevi DSP-MHP-ANAP hükümetinden devraldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: ''MHP şimdi '2023 benim' diyor. Yahu millet sana 5 yıl görev verdi. 5 yıllığına gel hükümeti idare et dedi. Bunlar ne yaptı? 3,5 yılda bırakıp kaçtılar. Niye? Çünkü onu idare edebilecek kapasiteye sahip değildi. Şimdi de 2023'ü konuşuyor. Sayın Bahçeli sen 3,5 yıllıksın... Şimdi duydum ki bugün bir meydan okuma yapmışsın. Meydan okumasında da diyor ki... Taksim'e beş bin veya on bin gençle gelecekmişsin. Eee? Bin bozkurtla Kasımpaşa'ya kadar kovalarmış... Allah Allah... Sayın Bahçeli sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Bozkurtların sana hayırlı olsun. Ben bozkurtla dolaşmıyorum. Ben eşref-i mahluk olan insanlarla dolaşıyorum. Ben demokratik mücadeleyi demokrasi alanında veriyorum. Kalkıp da illegal örgütlerin gençlerimizi aldatarak yürütmesi karşısında 'gerekirse biz de Taksim'de, Galatasaray'da beş bin, on bin genç yürütürüz' diyorsak, bunun sebebi sadece bu illegal örgütlere karşıdır. Bunun sebebi bir kavga için değil, Gösteri ve Yürüyüşler Kanunu'na uygun olarak... Bizim gençliğimizin bugüne kadar illegal hiçbir eylemi olmamıştır ama senin geçmişinde bunlar var. Bunu biliyoruz. Sizin ağzınızdan çıkanlara ben daha fazla cevap vermeyeceğim. Çünkü bu noktada sizi daha fazla muhatap almıyorum Sayın Bahçeli. Bizim işimiz var. Böyle kovalamaca oynayacak bozkurtların varsa sen o bozkurtlarla o alanlarda yine koşturmaya, kovalamacaya devam et. Biz de okullar inşa etmeye devam edeceğiz, fabrikalar inşa etmeye devam edeceğiz.'' -BAYBURT VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ- Erdoğan, Bayburt Valiliğini ziyaret etti. Bayburt'ta AK Parti'nin düzenlediği mitinge katılan Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, mitingin ardından Bayburt Valiliğine geçti. Erdoğan, burada Bayburt Valisi Kerem Al'dan kent hakkında brifing aldı.