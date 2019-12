-ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE: "AÇIKLAMAZSAN NAMERTSİN" ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, 'eğer Tayyip Erdoğan, arkadaşları, terör örgütüyle böyle bir pazarlık yapmışsa çık bunu açıkla. Eğer mertse o zaman ben kiminle görüşme yaptım, kime söz verdim? Çık, bunu açıkla. Bugünden tezi yok, Bu işi sallama, 12 eylülü bekleme, hemen açıkla. Açıklamazsan namertsin, bu kadar açık söylüyorum." dedi Partisince Sincan'da düzenlenen açık hava toplantısında halka hitap eden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ''Sen, Öcalan'ı idamdan kurtaranların içindesin'' diye seslenen Başbakan Erdoğan, ''Sen, üç taneden birisin. Onda senin imzan var. Asıl sözü veren sizsiniz. İmzayı çaktınız, idamdan kurtardınız'' diye konuştu. Bir süre önce MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin katıldığı televizyondan canlı yayını izlediğini ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Merhum Ecevit, 'AİHM'e verilen sözler, şunlar bunlar nedeniyle idam edemeyeceğiz' dedi. Arkasından medya geldi ve Sayın Bahçeli'ye soruyor ve 'ne düşünüyorsunuz?' diyor. Sayın Bahçeli'nin verdiği cevap çok enteresandır. Diyor ki 'Sayın Başbakan gerekli açıklamayı yaptı. Benim, söyleyecek hiç bir şeyim yok'. Bu sözler Sayın Bahçeli, busun. İşin gerçeği de bu kardeşlerim. Bize gelince Sayın Bahçeli eğer dürüstsen... Bak, mecburum bunu söylemeye. Eğer mertse o zaman ben kiminle görüşme yaptım, kime söz verdim? İddia sahibi, iddiasını ispatla mükelleftir. Çık, bunu açıkla. Bugünden tezi yok, bu işi sallama, 12 Eylülü bekleme, hemen açıkla. Açıklamazsan namertsin, bu kadar açık söylüyorum. Çünkü, bizim kitabımızda aldatmak yok. Dürüstsen, samimiysen, çık bunu açıkla. Eğer Tayyip Erdoğan, arkadaşları, terör örgütüyle böyle bir pazarlık yapmışsa, çık bunu açıkla. Eğer arkadaşlarımın içinde böyle bir pazarlık yapmış olan varsa -ki asla bugüne kadar böyle bir şey olmamıştır, çünkü, bana gelen, bana ulaşan, benim bilgim dahilinde böyle bir şey yoktur- partimde bir saniye yaşatmam. Ama bunu ispat etmek sana aittir.'' MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dün Sivas'ta yaptığı konuşmada da ''aynı şeyi'' söylediğini ifade eden Erdoğan, ''Bundan prim yapacağını zannediyor. Doğruları konuşacağız, dürüst siyaset yapacağız. Aldatan siyaset değil, yalan siyaset değil, bunu başaracağız'' diye konuştu. Erdoğan, ''Söz namludan çıkan kurşun gibidir. Söz, yayından fırlayan ok gibidir'' diyerek, ''Ana muhalefet partisi de muhalefet partisinin liderleri de bu kadar sorumsuz, bu kadar düşüncesiz davranma lüksüne sahip olamazlar. Söyledikleri sözlerin, nereye gittiğini çok iyi düşünmeleri gerekir. Bunu bilmeyen siyasetçi, kendisine de partisine de ülkesine de zarar verir. Böyle konular, rastgele konuşulamaz. Dürüstsen, samimiysen ispat et. Biz, ispat ediyoruz. Biz, bölücü terör örgütünün liderini nasıl idamdan kurtardığınızı belgelerle açıkladık'' diye konuştu. -''ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, BİR AK PARTİ PROJESİ DEĞİLDİR''- Siyasi parti liderlerinin ''nasıl olsa iktidara gelemeyeceğiz anlayışıyla meydanlarda akıllarına geleni söylediğini ve istedikleri gibi vaatte bulunduklarını'' ifade eden Erdoğan, alanda toplananlara şöyle seslendi: ''Biz, bunları süratle aşıyoruz. Çünkü, bunlara artık çok alıştık. Millet de artık değişsin diyor. Ama CHP, her zaman değişime ayak uyduruyor. İşte 12 Eylülde milletin değerleriyle savaşanlara 'yeter' diyeceksiniz. 12 Eylülde seçkinlerin iktidarına 'yeter' diyeceksiniz. 12 Eylül'de çetelerin bu ülkeye rota çizmesine siz son vereceksiniz. 12 Eylülde demokrasiye, özgürlüklere ve yeniden büyük Türkiye'ye 'evet' diyeceksiniz. Ankara, anayasa değişikliğine 'evet' diyor mu? Ankara, seçkinlerin iktidarına değil, seçilmişlerin iktidarına 'evet' diyor mu? Ankara üstünlerin hukukuna değil, hukukun üstünlüğüne 'evet' diyor mu? Soruyorum, demokrasi mücadelemizde yanımızda mısınız?, Çetelerle mücadelemizde arkamızda mısınız? İleri demokrasiye 'evet' mi? Öyleyse sevdamız millet, kararımız, tercihimiz, oyumuz 'evet'. Sevgili Ankaralılar, bu Anayasa değişikliği, bir AK Parti projesi değildir. Aynen bunu hatırlatıyorum. Dikkat ederseniz iktidar, sürekli olarak hedef saptırmak istiyor ve bunu bir parti projesiymiş gibi göstermek istiyor. Oy kullanmaya gideceksiniz. önünüzde 'evet' ve 'hayır' yazan bir oy pusulası olacak. O oy pusulasında partilerin amblemi yok. Orada sadece ananızın ak sütü gibi bir bembeyaz 'evet' var. 12 Eylülde ne AK Parti'ye ne Recep Tayyip Erdoğan'a değil, kendinize, geleceğinize 'evet' diyeceksiniz. Anayasa değişikliği yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80'le bile kabul edilse 73 milyonun anayasasıdır. Kazanan AK Parti olmayacak, kazanan Recep Tayyip Erdoğan olmayacak. Kazanan, milletim olacak. Onun için MHP'ye, CHP'ye, BDP'ye oy vermiş kardeşlerimi, hangi partiye olursa olsun gönül vermiş kardeşlerimi 'evet' demeye çağırıyorum.'' -''CHP'NİN ÜST YÖNETİMİNDE BAŞKA BİR KAVGA BAŞLAYACAK''- ''Şunu unutmayın. Sandıktan çıkan her 'hayır' oyu, CHP üst yönetiminin şahsi beklentilerine cevap verecektir'' iddiasında bulanan Erdoğan, ''Yani 13 Eylüle yöneliktir. Çünkü, 13 Eylülden itibaren CHP'nin üst yönetiminde başka bir kavga başlayacak. Onun için önem arz ediyor. Sizin, gençlerin, çocukların, geleceğimizin oylanmasıdır bu oylanma. Onun için 'evet'e hazır mıyız?'' diye sordu.