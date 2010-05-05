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Politika

Erdoğan'dan Aziz Nesin'e sansür

Başbakan Erdoğan, dün AKP Grup toplantısında, Aziz Nesin'in Zincirli Hürriyet gazetesinde 5 Şubat 1948 tarihli yazısındaki bazı bölümleri sansürlediği ortaya çıktı.

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, dün AKP Grup toplantısında, Aziz Nesin'in Zincirli Hürriyet gazetesinde 5 Şubat 1948 tarihli yazısını okudu. Sol haber sitesi, Erdoğan'ın bu konuşmasındaki bir ayrıntıyı gündeme getirdi. Habere göre; Erdoğan Aziz Nesin'in o yazısındaki "Bir gün nümayiş yapmak için emir alırsan, bütün polisleri yanıbaşında bulacaksın" cümlesiyle "Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere Amerika’dan borç dahi alınabilir. Hatta bu borç alınan paralar ziyafetlerde yenilebilir" ifadelerini ise okumadı.

Başbakan Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında okuduğu yazı şöyle:

"Ey Türk faşisti!

Birinci vazifen, Türk matbaalarını yıkmak, makineleri ısırmak, demirleri dişleyip duvarlara asmaktır.

Mevcudiyetinin yegane temeli gazeteleri çamurlara serip üzerinde ağzın köpürünceye kadar tepinmektir. Bu temel, partinin hazinesidir.

Meydanlarda kitaplarını yaktığın namuslu insanlar bütün dünyada eşi emsali görülmemiş şekilde işkenceye tabi tutulabilirler. Bütün malları, mülkleri zapt edilmiş, matbaaları yakılmış, gazeteleri kapatılmış, evleri tarumar edilmiş, çoluk çocuğu dağıtılmış, haneleri işgal, kendileri perişan edilmiş olabilir.

Ey faşist yumurcakları, işte bu ahval ve şerait içinde dahi bütün bu yapılanları kafi görmeden, vazifen matbaaları yıkmak, makineleri ısırmak, namuslu vatanperverleri parçalamaktır. Muhtaç olduğun kazma, balta Halk Partisi'nin ambarlarında mevcuttur."


Aziz Nesin'in 5 Şubat 1948 tarihli yazısı da şu şekildeydi:

"Ey Türk faşisti!

Birinci vazifen Türk matbaalarını yıkmak, makineleri ısırmak, demirleri dişleyip duvarlara saldırmaktır.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli, gazeteleri çamurlara serip üzerinde ağzın köpürünceye kadar tepinmektir. Bu temel partinin hazinesidir.

Bir gün nümayiş yapmak için emir alırsan, bütün polisleri yanıbaşında bulacaksın.

Meydanlarda, kitaplarını yaktığın, namuslu insanlar, bütün dünyada eşi emsali görülmemiş şekilde işkenceye tabi tutulabilir. Emniyet müdürlüğümüzde dövülebilir. Demir Ahmet tarafından sövülebilir. Bütün malları mülkleri zaptedilmiş matbaaları yıkılmış, gazeteleri kapatılmış, evleri tarumar edilmiş, çoluk çocuğu dağıtılmış, haneleri işgal, kendileri perişan edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere Amerika’dan borç dahi alınabilir. Hatta bu borç alınan paralar ziyafetlerde yenilebilir.

Ey faşist yumurcakları! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi bütün bu yapılanları kafi görmeden, vazifen matbaaları yıkmak, makineleri ısırmak, namuslu vatanperverleri parçalamaktır. Muhtaç olduğun kazma, balta, Halk Partisi”nin ambarlarında mevcuttur."



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