Erdoğan'dan Ayşe Öğretmen ve Beyaz hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beyaz Show'a telefonla bağlanarak Diyarbakır’da süren çatışmaları "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin" sözleriyle eleştiren ve hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Çelik ve Beyazıt Öztürk hakkında ilk kez yorumda bulundu. Ayşe Öğretmen'in sözlerini "terör propagandası" olarak niteleyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiri de bulunarak, "Ana muhalefet partisi genel başkanı çıkıyor, terör örgütü propagandasına alet olmaktan pişman olan televizyon programcısına “Dik durmadın” diyor. Bu genel başkana göre o televizyon programcısı aynı tavrını sürdürmeli yani terör örgütü propagandasına devam etmeliymiş" diye konuştu.

Ankara'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Bunların tek yaptığı ise terör örgütünden aldığı emirleri yerine getirmekten, Türkiye’ye husumet besleyen kim varsa ona yanaşmaktan ibarettir. Benim asıl üzüldüğüm, başta genel başkanları olmak üzere bu ülkenin ana muhalefet partisini temsil eden siyasetçilerin ortaya koydukları tutumlar. Ana muhalefet partisi genel başkanı çıkıyor, terör örgütü propagandasına alet olmaktan pişman olan televizyon programcısına “Dik durmadın” diyor. Bu genel başkana göre o televizyon programcısı aynı tavrını sürdürmeli yani terör örgütü propagandasına devam etmeliymiş. Aynı zat daha önce hendekçi teröristleri de arkadaşı olarak ilan etmişti. Beyefendi, bir kazma kürek al sen de orada hendek açıver. Bu partinin bazı üyeleri de yaralanan teröristleri ziyaret etmekten, ilan asmaya kadar yapılmadık kepazelik bırakmadılar.

Sultanahmet’te bir terör örgütü bomba patlatıyor. Genel başkanın kafasını taktığı şey yayın yasağı. Ne olacaktı? Oradaki tabloları tüm dünyaya izletecek miydi? Fransa’da terör eylemleri yapıldığında hem bu ülkenin medyası hem dünya medyası hassasiyet gösterdi. Doğrusu da odur. Fakat benzer bir hadise ülkemizde yaşanınca bu hassasiyetin zerresini göremiyoruz. Ülkemizde kimi basın yayın kuruluşları, attıkları manşetlerde çifte standartla gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdiler.

Ağırıma gidiyor. Paris saldırısını manşetlerinden benim ülkemdeki bir gazete “Fransa çocuklarına ağlıyor” başlığıyla verdi. Fakat Sultanahmet’teki olayı “Katliam ülkesi” diyerek sunması bizi şaşırtmadı. Ama umuyorum, birilerinin aklını başına getirmiştir. Böyle bir şey olabilir mi ya, bu ülkenin yayın organısın “Katliam Ülkesi” diye sürmanşetten veriyorsun."