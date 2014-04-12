Erdoğan'dan AYM'ye: Siyaset yapmak isteyen cübbesini çıkarır, siyaset yapar

Twitter, HSYK ve BTK kararlarıyla hükümet kanadının tepkisini çeken Anayasa Mahkemesi’ni eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan, “Karara uyduk ama saygı duymuyorum. Herkes konumunu bilecek, sınırlarını bilecek. Yüzlerce dosya beklerken , bunu acele acele karara bağlamak kendilerini birinci mahkeme yerine koymak millete yapılmış haksızlıktır. HSYK kararıyla ilgili böyle bir karar alınmıştır. Herkes yetkisini bilmeli. Siyaset yapmak isteyen cübbesini çıkarır siyasetini yapar. Bugün o koltuk, o cübbe sizleri güçlü gösterebilir ama bu ülkeye zarar verir” dedi.

Sosyal medyaya yönelik yasak uygulamalarının da arkasında duran Erdoğan, "Twitter, Facebok, Youtube eleştirirken bu operasyonlara alet oldukları için eleştirdik. Mili değerlere saygı göstermedikleri için eleştirdik. Bugün de eleştiriyorum, yarın da eleştireceğim. Bunun özgürlükle, özerklikle alakası yok. Bunlar kar amacıyla kurulmuş para kazanan şirketlerdir. Twitter denilen vergi kaçakçısıdır, bunun da üzerine gideceğiz. Vergi verecekler, kurallara uyacaklar" şeklinde konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avcılar Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye güvenoyu verdi

Türkiye çok büyük oranda güvenoyu verdi. Verdiğiniz doğru karardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. 30 Mart’ta rakibine 700 bin oy fark atarak belediye başkan adayımız Kadir Topbaş bir kez daha yetki aldı. İstanbullulara bir kez daha vefası için teşekkür ediyorum.

Küresel projelerin takipçisi olmaya devam edeceğim. Bu dönemde inşallah başlattığımız projeleri tamamlayacağız. Marmaray’ın kardeşi lastikli tüp geçiti bitireceğiz. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 1994’ten beri İstanbul’a layık olmak için çok yoğun mücadele ettik. Sizlere mahçup olmadık. Seçimlerin üzerinde sadece 2 hafta geçmiş olmasına rağmen bugün de hayati bir yatırımın açılışı yapıyoruz. İşte durmuyoruz…

İleri derecede arıtma tesisinin açılışını yapıyoruz. Sandıklar kapandığı anda rehavetin içine giren bir kadro değiliz. Kolları hemen sıvarız. 30 Mart akşamından itibaren kaldığımız yerlerden devam ediyoruz.

Ah Geziciler ah

Bu büyük bir çevrecilik örneği. Kim çevreci. Ahh Geziciler ahhh. Sizin işiniz cam çerçeve indirmek. Sizin işiniz molotofla yakıp yıkmak. Bizim işimiz inşa etmek. Atık sular bu büyük eser sayesinde arıtılacak. Bu suların bir kısmı çevre sanayide kullanılabilecek.

(Kılıçdaroğlu görsün tezahüratları üzerine)

O anlamaz bu işlerden. O yalan makinesi. O sürekli yalan üretsin onun işi o. Her zaman söylüyorum eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz geldiğimizde balık nesli tükeniyordu. Pislikten her yer tıkanmıştı. Biz 53 yeni arıtma tesisi yaptık. İşte çevrecilik böyle olur. Sokakları işgal etmekle çevrecilik olmaz. Sadece atık suları arıtmak için 12 milyar lira harcadık.

Millet yüzde 45,5 oy verdiyse bir anlamı var

47 balık türü Haliç’te yaşıyor. Haliç’ten kokudan geçilmezdi. Seçimin ardından hemen ardından yenilgilerini ört bas etmek için yapay tartışmalar başlattılar. Gündemi farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Bu Başbakan çok sert, neden böyle. Bunu bizlere söyleyenler önce kendilerine baksınlar. Ağızlarına gelen her şeyi, ailesini de karıştırmak suretiyle yapanlar bu millete nasıl izah edecekler. Bu iktidara yüzde 45,5 oy verdiyse bunun bir anlamı var. Başbakan’ına sahip çıkıyor. Ama muhalefet şunu kendisine sorması lazım neden 28 aldım. Diğeri sorsun neden 18 aldım. 45,5 almamıza rağmen o günden beri neden biz bunu 50-60 yapamadık onun hesabını yapıyoruz. Salı günü kürsüye çıktılar başarısızlıklarını gündeme getirmediler. 26 ilde yüzde 5’in altında kaldı muhalefet partileri. Bizim böyle bir sorunumuz yok hamdolsun. Yüzde 10’un altında kaldığımız il yok. Bu büyük hezimeti örtmek için gerilim siyasetini sürdürmeye çalışıyorlar. Biz eser siyaseti üretiyoruz.

Refahı büyültmek için yolumuzda ilerleyemeye devam edeceğiz. Yurtdışından çirkin saldırıların devam ettiğini görüyoruz. Bu paralel yapı darbe yapamadı hükümeti yıpratamadı. Saldırılarını yoğunlaştırdı. Belli kalemlerin Türkiye aleyhine mantık dışı iddiaları sıraladıklarını görüyoruz. Türkiye’yi teröre destek vermekle suçluyorlar. Eyy paralel yapı senin 160 bin kardeşimizin ölümüyle ilgili gözyaşı döktüğün var mı?

Twitter denilen vergi kaçakçısı

Seni biz iyi biliriz. Senin hangi odaklarla çalıştığını çok iyi biliyoruz. Bumerang gibi dönecek kendilerini vuracaklar. Çok çok iyi biliyoruz bu yapının arkasında kimler var. Onlar sadece kiralık kalem olduklarını kanıtlarlar. Sosyal medya üzerinden, medya üzerinden maşa olarak kullanıldıklarını. Twitter, Facebok, Youtube eleştirirken bu operasyonlara alet oldukları için eleştirdik. Mili değerlere saygı göstermedikleri için eleştirdik. Bugün de eleştiriyorum, yarın da eleştireceğim. Bunun özgürlükle, özerklikle alakası yok.

Bunlar kar amacıyla kurulmuş para kazanan şirketlerdir. Twitter denilen vergi kaçakçısıdır, bunun da üzerine gideceğiz. Vergi verecekler, kurallara uyacaklar.

O cübbe sizi güçlü gösterebilir

Karara uyduk ama saygı duymuyorum. Anayasal kurumu çıkıyor milletin haklarını savunacağı yerde uluslararası şirketlerin ticari hukukunu savunuyor. Herkes konumunu bilecek, sınırlarını bilecek. Yüzlerce dosya beklerken , bunu acele acele karara bağlamak kendilerini birinci mahkeme yerine koymak millete yapılmış haksızlıktır. HSYK kararıyla ilgili böyle bir karar alınmıştır. Herkes yetkisini bilmeli. Siyaset yapmak isteyen cübbesini çıkarır siyasetini yapar. Bugün o koltuk, o cübbe sizleri güçlü gösterebilir ama bu ülkeye zarar verir.

Birileri sizi alkışlayabilir ama yarın o birileri sizin yanınızda olmayacaktır. Önce Allah sonra sizlerle yürüyoruz. Önce millet dedik, böyle yolumuza devam edeceğiz. Elbet bir koruyucu var bu güzel şehrin.