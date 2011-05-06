-ERDOĞAN'DAN AVRUPA'YA DEMOKRASİ ELEŞTİRİSİ ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Belli ülkeler, belli halklar için demokrasiyi erken görmek, Avrupa değerleri ile asla bağdaşmaz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Shearaton Otel'de düzenlenen Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği 2011 Yılı Genel Kurulu ve Gençlik Komitesi Toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. ''Biz Avrupa'nın kendi ilkelerine, kendi temellerini oluşturan evrensel değerlere ahde vefa göstermesini bekliyoruz'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Avrupa'nın özellikle de kendi vatandaşlarına hak gördüğü değerleri tüm insanlık için bir hak olarak gördüğüne inanıyoruz. Ne yazık ki Tunus, Mısır, Yemen, Bahreyn, Libya ve Suriye konusunda, Avrupa o evrensel değerleri öne çıkaran, demokrasiyi yücelten bir tavır takınmaktan kaçınmış, tepki koymakta çok geç kalmıştır. Belli ülkeler, belli halklar için demokrasiyi erken görmek, Avrupa değerleri ile asla bağdaşmaz. Kuzey Afrika'da binlerce yıllık şehirlerin yıkılışını, yağmalanışını, tahribatını izlemek Avrupa ruhuyla asla bağdaşmaz. Hele hele bir takım çıkarlar, bir takım ekonomik kaygılarla hareket etmek bu ülkelerde insan unsurunu değil, petrol kuyularını görmek eminim ki Avrupa halkının da vicdanını yaralayan bir siyaset tarzı olmuştur. Moğollar tarafından Bağdat'ın, Basra'nın kütüphaneleri yakıldığında orada sadece bu şehirler değil, insanlığın ortak birikimi kül oldu. İskenderiye'nin kütüphaneleri yakıldığında, Roma yakıldığında şehirlerle birlikte medeniyet birikimi yok oldu. Avrupa'nın ortasında Saraybosna'nın kütüphanesi yanarken orada sadece kitaplar değil, vicdanlar, değerler, ilkeler de yandı ve kül oldu.'' Bugün aynı şekilde şehirlerin yanmasına, şehirlerde canların ve kitapların insanlığın ve insanlık birikiminin yanmasına seyirci kalınamayacağını vurgulayan Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''İşte onun için diyorum ki yerelden başlayarak, demokrasiyi yeniden güçlendirelim. Yerelden başlayarak, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı daha güçlü bir mücadele verelim. Yerelden başlayarak, teröre karşı ortak bir tavır takınalım. Yine yerelden şehirlerimizden başlayarak ortak bir medeniyeti, medeniyetlerin ittifakını yeniden tesis edelim. Şehirlerimiz bunu başarabilir, tarih boyunca bunu başardık. Bugün bunu yine başarabiliriz.''