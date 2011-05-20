Erdoğan’dan Arat Dink'e yanıt: Teessüf ederim

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Arat Dink'in o yazısı: 'Erdoğan: Cemil Çiçek'e KANLIM deme ZANLIM de'

Dink ailesinin avukatından açıklama geldi



Başbakan Erdoğan, partisince Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.Erdoğan, öldürülen Agos gazetesi yazarı Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in Taraf gazetesinde yer alan sözlerine yanıt verdi.Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:“Bir gazete başlık atmış. Güya Başbakan Yardımcım Cemil Bey’in Hrant Dink'in oğlu tarafından söylenen bir şey -ki ben asla Başbakan Yardımcım için o sözü kullanmam- o 'kanlı' demiş ben ‘Hayır, zanlı’ demişim.Ama bunu malzeme haline getiren o gazeteyi de huzurunuzda kırnıyorum. Diasporanın etkisinden kurtulup adım atmasını beklerken hala bazıları onun avukatlığını sürdürüyor.”Dink ailesin avuklatı Fethiye Çetin aile ile konuştuktan NTV'de Can Yücel'e şunları söyledi:Bir yanlış anlaşılma var Erdoğan’ın bir zanlı nitelemesi ya da iması olmamıştır. Başbakan’a da yazı yanlış aktarılmıştır. Arat Dink, yazısında dönemin sorumlularından biri olan kişinin milletvekili adayı olarak gösterilmesini eleştirmiştir.