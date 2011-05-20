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Erdoğan’dan Arat Dink'e yanıt: Teessüf ederim

Başbakan Tayyip Erdoğan, öldürülen gazeteci Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in Taraf gazetesinde yayımlanan

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, öldürülen gazeteci Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in Taraf gazetesinde yayımlanan yazısında kendisiyle ilgili söylediği sözlerine tepki gösterdi. "Arat Dink'e, Cemil Çiçek için  kanlım deme zanlım de" demişim diyen Erdoğan, "Teessüf ederim, o gazeteyi de kınıyorum" dedi. Yaşanan gelişmeler üzerine NTV'de Can Yücel'e açıklamalarda bulunan Dink ailesin avukatı Fethiye Çetin ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu söyledi.

Arat Dink'in o yazısı: 'Erdoğan: Cemil Çiçek'e KANLIM deme ZANLIM de'

Başbakan Erdoğan, partisince Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, öldürülen Agos gazetesi yazarı Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in Taraf gazetesinde yer alan sözlerine yanıt verdi.

Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bir gazete başlık atmış. Güya Başbakan Yardımcım Cemil Bey’in Hrant Dink'in oğlu tarafından söylenen bir şey -ki ben asla Başbakan Yardımcım için o sözü kullanmam- o 'kanlı' demiş ben ‘Hayır, zanlı’ demişim.

Ama bunu malzeme haline getiren o gazeteyi de huzurunuzda kırnıyorum. Diasporanın etkisinden kurtulup adım atmasını beklerken hala bazıları onun avukatlığını sürdürüyor.”


Dink ailesinin avukatından açıklama geldi 

Dink ailesin avuklatı Fethiye Çetin aile ile konuştuktan NTV'de Can Yücel'e şunları söyledi:    

Bir yanlış anlaşılma var Erdoğan’ın bir zanlı nitelemesi ya da iması olmamıştır. Başbakan’a da yazı yanlış aktarılmıştır. Arat Dink, yazısında dönemin sorumlularından biri olan kişinin milletvekili adayı olarak gösterilmesini eleştirmiştir.

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