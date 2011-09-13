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Politika

Erdoğan'dan Arapça selamlama KAHİRE (A.A)

13 Eylül 2011 04:35

-Erdoğan'dan Arapça selamlama KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen Mısırlıları ''Selam olsun Mısır gençliğine, Mısır halkına'' sözleriyle Arapça selamladı. Mısır Başbakanı Essam Sharaf ile VIP salonundan çıkan Erdoğan, Sharaf ile el ele tutuşarak, Arapça, ''Türkiye ve Mısır el ele. Selam olsun Mısır gençliğine, Mısır halkına. Allah'ın selamı üstünüzde olsun'' sözleriyle kendisini karşılamaya gelen binlerce Mısırlıya seslendi. Erdoğan'ın sözlerine büyük bir coşkuyla karşılık veren Mısırlılar, ''İslam'ın kurtarıcısı, Allah'ın azizi Erdoğan'', ''Türkiye-Mısır tek yumruk, abluka kırılacak'' yönünde sloganlar atarak, tempo tuttu. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra konaklayacakları otele hareket ederken, kalabalık dolayısıyla konvoy havaalanından çıkmakta güçlük çekti. Güzergah boyunca da çok sayıda Mısırlı, Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın Mısır seyahatini, Türk medyasının yanında çok sayıda yabancı medya organının da takip ettiği görüldü.

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