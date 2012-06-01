Erdoğan'dan Arap turiste: I love you

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazı çıkışında bir Arap turistin sevgi gösterisine "I love you" sözleriyle karşılık verdi.

Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe’deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’ne geldi. Burada kıldığı cuma namazının ardından çıkışta vatandaşların sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren Erdoğan, bu sırada kendisine yaklaşan bir Arap turistin "Esselamün aleyküm" sözlerine, turistin elini sıkarak, "I love you" diye karşılık verdi.