-ERDOĞAN'DAN AP KARARINA TEPKİ ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye hakkında hazırladığı raporu değerlendirirken, ''Bu raporda bir defa denge diye bir şey söz konusu değil. Kusura bakmasınlar, hazırlayanların da dengeli olduğuna inanmıyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Mirko Cvetkoviç ile düzenledikleri ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Başbakan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: ''AP ile alakalı sorunuza nasıl cevap versem diye düşünüyorum. Çünkü, Türkiye'den bu kadar uzak, Türkiye'yi bu kadar tanımayan, Türkiye'yi bu kadar bilmeyen kimler hazırlamışsa bu raporu, tamamen sipariş üzere hazırlanmış bir rapor olarak görüyorum. Bu raporda bir defa denge diye bir şey söz konusu değil. Kusura bakmasınlar, hazırlayanların da dengeli olduğuna inanmıyorum. Çünkü Türkiye'deki basın özgürlüğünü o ifadeler bir defa ortaya koyamaz. Çünkü o ifadeler Türkiye'deki basın özgürlüğünü anlatmıyor. Zira, şu anda Türkiye'de basın mensubu olup da içerde olanlar 27 kişidir, hiçbir tanesi yazdığından dolayı, hazırladıkları haberden dolayı içeri girmemiştir. Bunların tamamının da içeri giriş sebepleri bu ülkede nedenlerini söylüyorum ben, terör örgütleri ile ilişkiler, hükümet yıkmaya yönelik attıkları adımlar vesaire, buna benzer... Yani yazdıkları ile hiç alakası yok, bu tür ne yazık ki organize suçlara yönelik adımlar. Dolayısıyla ülkemizin gerçeklerini yansıtmaktan tamamıyla uzak bir AP raporu. Doğrusu ben AP'nin bu raporuna başka söyleyecek bir ifade bulamıyorum. Ama çok çok üzgünüm. Adil ve objektif bir rapor olduğunu söylemek mümkün değil. Bunu da ayrıca ifade edeyim.'' Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Bu raporla ilgili bir adım atılıp atılmayacağı'' sorusuna ise ''Herhangi bir adım atmamıza gerek yok zaten. Onlar rapor hazırlamakla görevli. Biz de bildiğimizi okumakla görevliyiz. Olay bu kadar basit'' yanıtını verdi.