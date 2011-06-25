-ERDOĞAN'DAN ANAYASA ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir Anayasa hazırlanmasının önemine işaret ederek, ''Gelin, bütün önyargıları bir kenara bırakalım, ön şartları bir kenara bırakalım, geçmişteki olumsuzlukların ürünü refleksleri bir kenara bırakalım. Özgürce konuşalım, tartışalım, tekliflerimizi ortaya koyalım. Birbirimizin önünü kesmek değil, birbirimizi tamamlamak için çalışarak, mümkün olan en geniş uzlaşmanın ürünü bir yeni Anayasa metni hazırlayalım'' dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 18. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 12 Haziran seçimlerine girerken, en büyük projelerinin yeni bir Anayasa olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Bu Anayasanın geniş tabanlı bir uzlaşmayla yapılacağı konusunda açık taahhüdümüz var. Buradan, bütün muhalefet partilerine, sivil toplum kuruluşlarına, medyaya, konuyla ilgili herkese sesleniyorum; gelin, bütün önyargıları bir kenara bırakalım, ön şartları bir kenara bırakalım, geçmişteki olumsuzlukların ürünü refleksleri bir kenara bırakalım. Özgürce konuşalım, tartışalım, tekliflerimizi ortaya koyalım. Birbirimizin önünü kesmek değil, birbirimizi tamamlamak için çalışarak, mümkün olan en geniş uzlaşmanın ürünü bir yeni Anayasa metni hazırlayalım. Bu geniş katılımın içinde halkımızın iradesi olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, çalışmayı en geniş anlamda yapalım. En doğudan, en batıya, en kuzeyden, en güneye halkımın her bir ferdi 'Bu benim Anayasam, işte aradığımı buldum' diyeceği bir Anayasa'yı geniş bir konsensüsle yapalım. Mesele bu. Türkiye olarak, en temel sorunlarımızdan biri olan Anayasamızı, hiçbir zorlamaya maruz kalmadan, tamamen kendi irademizle sivil siyaset ve sivil kuruluşlar eliyle yapabileceğimizi dosta, düşmana gösterelim.''