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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'dan AKP'li vekillere: ByLock'çu varsa partiden temizleyin!

Erdoğan'dan Başbuğ'a: Askeri okulların neyini kapatmayacaksın paşa, bu yetişenler nereden yetişiyor

04 Aralık 2016 15:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kahvaltıda bir araya geldiği milletvekillerine çarpıcı mesajlar verdi. ByLock programının çözülmesiyle 'FETÖ’cülerin tespitinde de önemli mesafeler alındığını ifade eden Erdoğan’ın, yakınlarında ByLock çıkan partililerin yakınmaması gerektiğine dikkat çekerek "ByLock’çu FETÖ’cüleri partiden de temizleyin. ByLock’çu varsa gitsin” dediği belirtildi.

Star'da yer alan habere göre, askeri okulların kapatılma kararının ardından eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un kendisine gelerek "Askeri okulları kapatmayalım" dediğini belirten Erdoğan’ın, “Neyini kapatmayacaksın paşa. Bu yetişenler nereden yetişiyor. Bunları biçmezsen bizden sonra gelenlerin de başına bela olurlar. Mesela Genelkurmay Başkanımız Hulusi Paşa, düz lise mezunu. Girsinler Milli Savunma Üniversitesi’ne oradan mezun olsunlar" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.  

'FETÖ' ile mücadelede, mağdur edebiyatına prim verilmemesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yapının tümüyle temizlenmesi için kararlı duruşun devam etmesi gerektiğine dikkat çektiği bildirildi. By Lock programının çözülmesiyle 'FETÖ’cülerin tespitinde de önemli mesafeler alındığına işaret eden Erdoğan’ın, yakınlarında ByLock çıkan partililerin yakınmaması gerektiğine dikkat çekerek "ByLock’cu FETÖ’cüleri partiden de temizleyin. By Lock’cu varsa gitsin” dediği belirtildi.

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