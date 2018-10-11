Erdoğan'dan aday adaylarına: Birbirinizi yıpratmayın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, partinin yerel seçimlerde boy gösterecek aday adaylarının birbirini yıpratmaması, olumsuz kampanya yürütmemesi için uyarı yapıldı.

Bu hafta Isparta ve Kayseri’de partisinin seçim kampanyasına start verecek olan Erdoğan, aday adaylarına da uyarılarda bulundu. Kızılcahamam’da teşkilatlarla bir araya gelen Erdoğan, aday profilini de açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, sahada belediye başkan aday adaylarının birbirine karşı saygılı olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, birbirlerini yıpratanlara müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Hürriyet'in haberine göre ,sim belirlemede ‘siyasi performans ve siyasi referans’ı esas alacağını belirten Erdoğan, AKP'nin bir vefa hareketi olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan, aday olsun ya da olmasın tüm isimlerin AKP davasına ve seçim sürecine hizmet etmekle yükümlü olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, adayların açıklanmasının ardından, listede yer bulamayan kişilerin olumsuz kampanya yürütmemesi, partiyi seçimlerde temsil edecek adaylara sonuna kadar destek verilmesi gereğini vurguladı. Erdoğan, il ve ilçe teşkilatlarından aday adaylarının partiye zarar verecek olası hareketlerinin önlenmesi için dikkat edilmesini istedi. Buna göre Kızılcahamam kampında belirlenen adaylık şartlarını taşımayan, referansları olumsuz olan aday adayları liste dışında kalacak. “AKP'li olma vasfından uzaklaşan” kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılacak.