Erdoğan’dan 'Adalet Buluşması' için 'müsaade' çıktı: Şiddet olmazsa izin veririm

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, France 24 kanalına Katar krizi, Adalet Yürüyüşü, ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımı ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak olan bağımsızlık referandumuyla ile ilgili konuştu.

Erdoğan, Körfez ülkelerinin Katar'dan talep ettiklerinin "kabul edilebilir olmadığını" söylerken "Katar'ın talep etmesi halinde Türk üssünü kapatabiliriz" dedi.

ABD'nin YPG'ye, IŞİD'e karşı yürütülen Rakka operasyonu için verdiği ağır silahlar hakkında da konuşan Erdoğan "Geri alacaklarına inanmak imkânsız" yorumunu yaptı. Erdoğan, YPG'den herhangi bir tehdit gelmesi ihtimalinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile operasyon düzenleneceğini söyledi.

Erdoğan, CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve 9 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak bir miting ile son bulacak Adalet Yürüyüşü hakkında "Maltepe'de bir mitingle noktalayacaklarını söylüyorlar. Şiddet yaşanmadığı takdirde sonuna kadar izin veririm. En ufak hukuksuzluk olması halinde gereken müdahale yapılır" ifadesini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 zirvesinde yapacakları görüşmeye ilişkin olarak, "Çatışmasızlık bölgelerini konuşacağız" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ülkedeki normalleşme için iktidarı bırakması gerektiğini savunan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eylül ayında yapacağı referandum için de "Doğru değil, pişman olacaklar" dedi.

Katar krizinde şimdiye kadar neler oldu?

Katar'dan 13 maddelik talep listesi

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar’la diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından diplomatik krizi çözmek için Katar’a 13 maddelik talep listesi sunmuştu. Katar’a sunulan 13 maddelik talep listesinde Türkiye’nin Katar’daki askeri üssünün kapatılması, İran’la ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması gibi maddeler yer alıyordu.

Katar "Türk üssü kapatılmayacak" demişti

Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması için 4 Arap ülkesi tarafından sunulan talep listesiyle ilgili sürenin dolmasına iki gün kala, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, aralarında Türk askeri üssünün kapatılmasının da bulunduğu talepleri kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Katar Dışişleri Bakanı, şunları söylemişti:

"Talepler listesi reddedilmek üzere hazırlanmış; kabul edilmek ya da müzakere edilmek üzere hazırlanmamış. Egemenliğimizi ihlal eden ya da Katar'a empoze edilen hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz."

"Uygun koşullarda" diyaloğa açık olduklarını da belirten Bakan, öte yandan "İhlal edilmemesi gereken uluslararası yasalar ve aşılmaması gereken sınırlar var" demişti.

Uluslararası yasaların "büyük ülkelerin küçük ülkelere kabadayılık taslamasına izin vermediğini" belirten El Sani, "Kimsenin bağımsız bir ülkeye ultimatom verme hakkı yoktur" diye konuşmuştu.

Bakan El Sani, "Katar her türlü sonuçla yüzleşmeye hazırdır" diye eklemişti.

Erdoğan üsle ilgili ne demişti?

Erdoğan, Katar'a kurulan üsle alakalı 9 Haziran'da şunları söylemişti:

"Savunma sanayiyle ilgili biz Katar'la anlaşmayı bugün yapmadık ki, Katar'la bizim bu anlaşmayı yapmamız 2-3 yıllık bir süreçtir ve o günden bugüne parlamentomuzdan bunu yeni geçirme durumunda kaldık. Şimdi ben sesleniyorum Körfez'deki dostlarımıza: Amerika'nın Katar'daki üssü sizi niye rahatsız etmiyor? Orada başka ülkelerin üsleri de var, onlar sizi niye rahatsız etmiyor?" diye konuştu.