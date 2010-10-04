-ERDOĞAN'DAN AB'YE SİTEM SOFYA (A.A) - 04.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Madem ki Türkiye'deki bu bölücü terör örgütünü hep birlikte 'PKK bir terör örgütüdür' diye ilan ettiyse AB üyesi ülkeler, o zaman ortak bir mücadeleyi birlikte yürütmek gerekir. Bunu şu anda yaptıkları uygulamada maalesef bazı AB üyesi ülkelerde göremiyoruz. Kendilerine de bunları belgelerle, bilgilerle hep hatırlatıyoruz, belgeleri de kendilerine hep teslim ediyoruz'' dedi. Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Başbakanlık Binasında ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar. ''Terörle mücadele konusunda AB'nin destek olması gerekiyor. Bu noktada AB üyesi Bulgaristan'a talebinizi ilettiniz mi? Çünkü, bazı AB üyesi ülkeler net bir şekilde desteklerini sürdürüyorlar. Yine NATO çerçevesinde de o bölgede bir tampon bölge oluşturulması ya da farklı bir desteği olacak mı terörle mücadele konusunda?'' sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi: ''Şu anda zaten Bulgaristan'da bu çalışmalarımızda gerekli adımları atıyoruz. AB üyesi ülkeler içinde zaten tüm üye ülkeler terör konusunda ortak bir mücadele verilmesinin gereğini hep ifade ediyorlar. Ama bazı ülkeler maalesef teröristi ülkesinde barındırmasından tutun da mali noktada yataklık yapmaya varıncaya kadar destekler veriyor. Bunlar tabii üzücü. Bunların olmaması gerekir. Madem ki Türkiye'deki bu bölücü terör örgütünü hep birlikte 'PKK bir terör örgütüdür' diye ilan ettiyse AB üyesi ülkeler, o zaman ortak bir mücadeleyi birlikte yürütmek gerekir. Bunu şu anda yaptıkları uygulamada maalesef bazı AB üyesi ülkelerde göremiyoruz. Kendilerine de bunları belgelerle, bilgilerle hep hatırlatıyoruz, belgeleri de kendilerine hep teslim ediyoruz.''