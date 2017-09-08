Erdoğan'dan ABD'ye koruma tepkisi: Büyük devlet olabilirsin ama adil olmak başka bir şey!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyareti sırasında, korumalarının göstericilerle karıştığı kavgaya ilişkin olarak ABD'nin korumalara silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı onaylamasına tepki geldi. Erdoğan, "Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Adil bir devlet olmak hukuk sisteminin adil olmasından geçer" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Kazakistan'a hareketi öncesi açıklama yaptı.

Erdoğan korumaları hakkında açılan davaya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Korumalar hakkında dava açtılar. Bu ABD yönetiminin düşmüş olduğu aczi gösteriyor. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Adil bir devlet olmak hukuk sisteminin adil olmasından geçer."