Erdoğan'dan ABD'ye: Demokrasiye inanmış bir ülkenin terör örgütüyle işbirliği yapmasını ben anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin YPG'ye Rakka operasyonuna yönelik verdiği destek ile ilgili olarak "Demokrasiye inanmış bir devletin terör örgütüyle işbirliği yaparak bir başka terör örgütünü yok etme ihtimalini ben anlamıyorum." dedi.

ABD'ye Rakka operasyonunda 'ortak' olma teklifinde bulunduklarını da belirten Erdoğan, "Biz bunu ABD'lilere gelin bu işi beraber yapalım dedik. 2 tugayımızı buna da ayırdık. Niçin bir terör örgütüyle işbirliği yaparak başka bir terör örgütüyle mücadele etsin demokrasiyiye inanmış bir ülke. YPG'ye verilen bu silahların yarın öbür gün bize dönmeyeceği ne malum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile S-400 füzeleri konusundaki görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek "Görüşmeler devam ediyor. Yanı başımdaki Suriye'de S-400 varsa ben de S-400'e, hatta S-500'e, S-600'e sahip olmaya çalışırım. NATO'dan istediğimiz silahları alamıyorsak başımızın çaresine bakarız" diye konuştu.

Erdoğan, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunu görüşeceklerini de söyledi.

Erdoğan, Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin, gazetecilikten değil 'ajan' ve 'terör' suçlarından tutuklu olduklarını öne sürerek, "Hapiste dediklerinizin çoğu gazeteci değil, bunlar terörist. Bunların çoğu bombalamaya, hırsızlığa girmiş. 'Gazeteciyim' demekle gazeteci olunmuyor." yorumunu yaptı.

New York'ta Küresel İş Forumu'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Orada adeta bir güvenlik, onun yanında sağlık kuruluşları ve okulların yanında adımlar attık. Suriye'nin o bölgede yaşayan halkı huzur bulmuş oldu. Gıda, eğitim, öğretim her konuda desteklerini sağlıyoruz. Suriye'ye yönelik 30 milyon dolar destek yaptık. Avrupa Birliği bize verdiği 6 milyar Euro'luk sözü tutmadı. Bize gelen destek 800 milyon Euro. BM'den gelen de bir destek yok.

Biz buna rağmen Suriye'ye yardım elini uzattık. 3 milyon Suriyeli'yi çadır kamplarda olmak üzere bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz. Farklı çıkış yolları da arıyoruz, aramaya devam edeceğiz.

"Demokrasiye inanmış bir ülkenin terör örgütüyle işbirliği yapmasını ben anlamıyorum"

Suriye'de DEAŞ var. Ancak bir başka terör örgütü de var. Bunlar PKK terör örgütünün yan kuruluşu. Şu an onlar ABD'nin Rakka operasyonunda DEAŞ'a karşı birlikte mücadele verdiği terör örgütüdür. Demokrasiye inanmış bir devletin terör örgütüyle işbirliği yaparak bir başka terör örgütünü yok etme ihtimalini ben anlamıyorum.

Biz bunu ABD'lilere gelin bu işi beraber yapalım dedik. 2 tugayımızı buna da ayırdık. Niçin bir terör örgütüyle işbirliği yaparak başka bir terör örgütüyle mücadele etsin demokrasiyiye inanmış bir ülke.

"Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız"

Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Irak parçalanmamalı. Sakın böyle bir yanlışın içine girmeyin diye heyet gönderdim Barzani'ye. Ne yazık ki bu yanlışı şu anda yapmış durumdalar. MGK'da ne gibi yaptırımlar uygularız, bunun kararını alırız. Hedef şudur, biz kesinlikle Irak'ta böyle bir bağımsız devlet ilanına taraf değiliz. 16 yaşımla 63 yaşımdaki siyaset anlayışım aynı değildir, aynı olamaz. Burada atılan bu adım kesinlikle yanlıştır. Şu anda İsrail'den başka yanında kimse yok. Umarım ayın 25'ine kadar sayın Barzani ve ekibi hemen bu karardan vazgeçerler.

"Başımızın çaresine bakarım"

NATO ülkeleri içinde bırakın S-400'ü, nükleer silahlara sahip NATO ülkeleri var. Onlara nükleer silahlara bırakın diyorlar mı, demiyorlar. Biz NATO'dan istediğimiz silahları alamıyorsak ne yapacağız, başımızın çaresine bakacağız. Bunlar kendimizi korumaya yönelik atmamız gereken adımlar.

"Rusya ile kısa bir olumsuzluk yaşadık"

Rusya ile kısa bir olumsuzluk yaşadık. Bunu gidermek için şu anda Rusya dış ticaret hacminde tırmanışa geçmiş vaziyette. 32 milyar dolara yakın bir ticari hacim yakaladık. Rusya ile aramızdaki mesafe 2-2-,5 saat. Zaman zaman görüşmelerimiz Soçi'de devam eder. Pazartesi sayın Putin ile bir araya geleceğiz. Bu gelişmeleri konuşacağız. Suriye'yi, İdlib'i konuşacağız.

"Türkiye 54 yıldır AB'nin kapısında bekletiliyor"

Türkiye 54 yıldır AB'nin kapısında bekletiliyor. Türkiye'nin şahsiyetine saygısızlık var. Vizede, mülteciler meselesinde bize yalan söylediler. Kendi belirledikleri kuruluşlar vasıtasıyla verecekler. Bize vermeyecekler. Dürüstlük nerede, yok. Türkiye şu anda müzakere masasında.

Tutuklu gazeteciler

Hapiste dediklerinizin çoğu gazeteci değil, bunlar terörist. Bunların çoğu bombalamaya, hırsızlığa girmiş. 'Gazeteciyim' demekle gazeteci olunmuyor. Yargı makamı bunlarla ilgili kararı veriyor. Çıkması gerekenler varsa bunlar çıkar. Birçoğu ajanlık görevi yapıyorsa...

Sayın Trump'a hakaret edenler içeride değil diyorsunuz. Bana hertürlü hakaret yapanların siz sayısını biliyor musunuz? Ben her zaman sabretmişimdir. Bunlar teröre karışmışlardır. PKK terör örgütünün içindedirler birçoğu ve içindedirler. Birçoğu FETÖ terör örgütünün içindedir. Yargıya müdahale edemeyiz."