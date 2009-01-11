Erdoğan’dan AB hamlesi

AB adımları konusunda durmakla eleştirilen hükümet yeni bir atağa hazırlanıyor. Başbakan Erdoğan dört yıl aradan sonra geniş bir heyetle Brüksel’e giderek ‘Reformlar konusunda kararlıyız’ mesajı verecek



Başbakan Tayyip Erdoğan, en son Türkiye’ye AB’yle üyelik müzakerelerine başlama tarihinin verildiği 17 Aralık 2004’te gittiği Brüksel’e, dört yıl aradan sonra yeniden gidiyor.



Radikal gazetesinin haberine göre 19 Ocak’ta geniş kapsamlı bir heyetle Brüksel’e gidecek Erdoğan, AB’ye “Reformlar konusunda kararlılığımız değişmedi. Siz de bize verdiğiniz taahhütleri yerine getirin” mesajı verecek.



AB Başmüzakerecilik görevinin Dışişleri Bakanı Ali Babacan’dan, Devlet Bakanı Egemen Bağış’a verilmesiyle birlikte Avrupa Birliği Genel Sekreterliği de (ABGS) yeniden yapılandırılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayıyla, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınıp yeniden Başbakanlığa bağlanan sekreterliğin ekstra kadrolarla güçlendirilmesi planlanıyor.

Reformlara ara verdiği öne sürülerek AB tarafından sürekli eleştirilen Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin yeni başmüzakerecisi Egemen Bağış başta olmak üzere AB’yle ilgili tüm yöneticilerle gideceği Brüksel’de, Avrupa’ya “Türkiye’de reformları durdurmamaya kararlıyız” mesajı verecek.



Erdoğan Brüksel’de, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile bir araya gelecek ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn ile de ikili bir görüşme yapacak. Erdoğan ayrıca, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Hans-Gert Pöttering ve Siyasi Grup Başkanlarının katılacağı AP Başkanlık Divanı ile de bir toplantı yapacak. Brüksel’deki sivil toplum kuruluşu ‘Friends of Europe’un (Avrupa’nın Dostları) düzenleyeceği bir konferansa da katılacak Erdoğan, Brüksel’in yeni mekânlarından ‘İstanbul Merkezi’nde de temaslarda bulunacak. Görüşmelerinde Avrupa ülkelerinde Türkiye’nin üyeliğine karşı geliştirilen politikaların yarattığı rahatsızlığı aktaracak.



Kıbrıs da gündemde



Başbakan Erdoğan’ın, AB yetkililerine Kıbrıs konusunda da yüklenmesi bekleniyor. Erdoğan, KKTC üzerindeki ambargoların kaldırılması yönünde hiçbir şey yapmayan, Kıbrıs sorunu yüzünden Türkiye’nin üyelik müzakerelerine engel çıkaran Avrupa ülkelerinden yakınırken, Kıbrıs’ta çözüm sürecinin hızlandırılmasını “AB, Kıbrıs konusundaki sözlerini tutmazsa, kimsenin AB’ye güvenilirliği kalmayacak” çıkışında da bulunacak.



ABGS güçleniyor



Egemen Bağış’ın AB başmüzakerecisi olmasıyla birlikte Dışişleri Bakanlığı’ndan alınıp Başbakanlığa bağlanan ABGS’nin güçlendirilmesi de hükümetin yeni yıldaki önceliklerinden. ABGS; Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyonu sağlamak ve kurumlar arasındaki uyumu yönlendirmek amacıyla 4 Temmuz 2000 tarihinde kurulmuştu.

Genel Sekreterlik; Türkiye’nin AB ulusal programı çerçevesinde tüm kamu kurumlarının neler yapması gerektiğinden, yapılanların takibi ve koordinasyonuna kadar birçok görevi yerine getiriyor.