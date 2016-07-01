Erdoğan'dan motorla hız yapan Sofuoğlu'na: Kenan oğlum bizi çıldırtma ya!

Osmangazi Köprüsü'nün açılışından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kenan Sofuoğlu arasında ise ilginç bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir kez daha hız denemesi yapan Sofuoğlu, hava koşulları nedeniyle ikinci denemesinde 385 km hız yaptı. Erdoğan, "Kenan oğlum bizi çıldırtma ya... Böyle gidiyorsun denize doğru... Yüzmeyi de bilmiyorsundur Allah-u Alem" diye konuştu.

"Kenan oğlum bizi çıldırtma ya"

Kenan Sofuoğlu'nu yanındaki Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yarım porsiyon bir şey ama...' diye konuştu.

Sofuoğlu, kısa bir sürüş gerçekleştirdikten sonra tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Erdoğan, "Kenan oğlum bizi çıldırtma ya... Böyle gidiyorsun denize doğru... Yüzmeyi de bilmiyorsundur Allah-u Alem" diye konuştu.

Emine Erdoğan: Bir daha yapma olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, "Neydi o geçen öyle? Tebrik ediyorum, bir daha yapma ama olur mu?" dedi.