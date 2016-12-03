Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınlandığı mesajda "Devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerin, spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla herkese örnek olduklarını belirtti.



Devlete ve topluma düşenin, engelli vatandaşların kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmak olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin son 14 yılına damgasını vuran insan merkezli yönetim anlayışının ete kemiğe büründüğü alanların başında engelli vatandaşlarla ilgili yapılan düzenlemelerin geldiğini kaydetti.



Erdoğan, 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atıldığını hatırlattı.

"DEVLET VE SİVİL TOPLUM EL ELE VERMELİ"



2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğinin, bu reform sürecini üst aşamaya taşıyarak engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ülkemiz bugün engellilerin hayat şatlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Buna rağmen yapılanları yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak, devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız. Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinliklerin engelli kardeşlerimin sorunları hususunda toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

ENGELLİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, demokrasiyi benimseyen toplumlarda tüm bireylerin yasalarla kendilerine tanınan haklardan eşit biçimde yararlandıklarını belirterek, Anayasa'da da bu durumun, ayrım gözetilmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu şeklinde hüküm altına alındığını ifade etti.

AK Parti hükümetlerinin engelli vatandaşlara engelsiz bir dünya sunmak adına pozitif ayrımcılıklara imza attığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmeleri ve iş gücüne katılmalarını sağlamak adına engelli işçi çalıştırılması zorunluluğu getirilmiş ve memurluk sınavlarına 'Engelli KPSS' eklenmiştir. Engellilere ve engelli çocuğu olan annelere emeklilik, öğrenim çağında olup okula gidemeyen öğrencilere evde eğitim imkanı sağlanmıştır. 18 yaşın altındaki engelli çocuklarımız maaşa bağlanmış, evde bakım ücreti uygulamaya konulmuştur. Bunun yanı sıra vaatlerimiz arasında yer alan Engelli Yaşam Merkezleri inşa edilerek, engelli kardeşlerimize toplumun bir parçası oldukları hissettirilmiştir."

EMNİYETTEN ENGELLİ PARK YERLERİNE DENETİM

Emniyet Genel Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli park yerlerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırılacağı bildirildi.



il merkezlerinde 3, ilçe merkezlerinde bir ekip ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere ait park yerlerinde araçlarını park eden sürücülere yönelik yarına kadar 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatlerinde denetim yapılacak.



Denetimlerde engelli vatandaşlara verilen park kartlarının park süresince dışarıdan görülebilecek şekilde aracın ön camında yer alıp almadığı kontrol edilecek.



Park kartının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 53'üncü maddesi gereğince Emniyet Genel Müdürlüğünce belirleniyor. Öte yandan, yönetmelikte yapılan değişiklikle araç tescil plakalarında bulunan engelli amblemi uygulaması kaldırılmıştı.

ENGELLİLER EN FAZLA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞ BULDU

İş arayan engelliler ile işverenin aynı çatı altında buluştuğu platforma başvuran engelliler, en fazla teknoloji sektöründe istihdam edildi.



Eleman.net CEO'su Gökhan Duyarlar, 11 yıldır faaliyet gösteren sitede 1,5 milyondan fazla iş ilanı yayımlandığını, 50 milyon iş başvurusu yapıldığını ve yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.



Her sektör ve pozisyondaki adaylar için iş fırsatı sunan sitenin firmalara aradığı nitelikli elemanı sağlarken, adayların en hızlı şekilde istihdam edilmesini amaçladığını ifade eden Duyarlar, iş arayan engellileri aynı çatı altında buluşturmak amacıyla faaliyete geçen ve engelliler için iş ilanlarının yer aldığı "engelsiz.eleman.net" ile de bu bireylerin istihdama katılımına destek olduklarını söyledi.

50 BİN ENGELLİ İŞ ARADI



Gökhan Duyarlar, engellilerin iş gücüne katılımına tüm güçleriyle destek olduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Şu an 50 bine yakın engelli adayın iş aradığı engelsiz.eleman.net'te yayınlanan iş ilanlarıyla yaklaşık 2 bin 500 engelli vatandaşımızın çeşitli sektörlerde istihdam edilmesinde rol oynadık. Erişilebilir olmasına özen gösterdiğimiz sitemizin önemli bir özelliği de görme engelli adayların kolaylıkla kullanabileceği bir altyapıya sahip olması. Sitenin geliştirilme aşamasında ise Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi ile ortaklaşa çalıştık ve görme engelli vatandaşlarımızın siteyi test etmelerini sağladık. Benzer projeler geliştirmeye devam ederek engelli bireylerin hayata katılması ve iş gücünün bir parçası olması yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."