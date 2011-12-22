Erdoğan'dan 2B arazilerine 'kat' revizyonu!

T24

'Çek'e çeki düzen



Bakanlar Kurulu gündemine geçen hafta gelen 2B düzenlemesi Başbakan'ın talimatıyla yeniden gözden geçiriliyor.CNBC-e'nin edindiği bilgilere göre, Başbakan Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri, özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerdeki değerli 2B arazileri üzerindeki çok katlı yapılardaki mülkiyet konusuna dikkat çektiler. Bu konuda karışıklık yaşanabileceği endişesini dile getirdiler. Bunun üzerine konunun tekrar ele alınması kararlaştırıldı. 2B ile ilgili düzenleme ancak Şubat ayı sonuna Meclis'e gönderilebilecek.Yapılar kaçak statüsünde olduğu için belediyelerden kat mülkiyeti alınamıyor. Arsa üzerinden satıştaysa hak sahipliğinde karışıklık endişesi var. 2B düzenlemesi ile imar affı tartışmalarının da gündeme gelmesinden çekiniliyor. Bu kaygıyı gidermek için Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak çalışma yürütüp sorunu aşmaya çalışacak.Aylardır tartışılan araziler, 'rayiç bedel mi yoksa emlak vergisi üzerinden mi satılacak' konusundaysa Bakanlar Kurulu bir karara vardı. Buna göre, rayiç bedel esas alınacak ve bunun yüzde 75'inin altına düşülmeyecek.Bakanlar Kurulu'nda ele alınan bir diğer yasa taslağı ise çek düzenlemesi oldu. Halen sahte çekten cezaevinde bulunanlara tahliye yolunu açacak yasal düzenlemenin Ocak sonunda Meclis'e gelmesi planlanıyor. Çek suçundan cezaevinde olan 8 bine yakın kişi serbest bırakıldığında alacaklıların maduriyeti nasıl giderilecek bu konuda teknik bir çalışma yürütülmesine karar verildi.Düzenlemeyle vadeli çek konusuna da bir çeki düzen getirilmeye çalışılacak. Aslında nakit para anlamjna gelen çeklerin Türkiye'de senet gibi elden ele dolaştığına dikkat çeken yetkililer, bunu çeke vade sınırlaması getirerek aşmayı planlıyorlar.