-ERDOĞAN ''CEO FORUM'' İŞTİRAKCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ LONDRA (A.A) - 31.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da ''CEO Forum'' iştirakcileri ile görüştü. Görüşmeye, İngiltere Başbakanı David Cameron da katıldı. Basına kapalı yapılan görüşme, Downing Street 10'da gerçekleşti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Türk-İngiliz İş Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen, ''Türkiye ile Büyüme (Grow with Turkey)'' etkinliği kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, ekonomik işbirliği konuları ele alındı.