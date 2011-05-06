-ERDOĞAN: ''BUNU ONLAR DA GÖRECEK'' ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ben milletimden özellikle şunu ısrarla istiyorum, meydanı biz bu teröristlere, çetelere bırakmamalıyız. Bu ortak kararlılığımızla olur. Bu kararlılığımızı birlikte göstereceğiz. Vatan toprakları boş değil, meydan boş değil, bunu onlar da görecekler, yola bu şekilde devam edeceğiz'' dedi. Erdoğan, Kastamonu'daki polis otosuna yönelik saldırıda yaralanarak Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru Metin Kuş'u ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan Erdoğan, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, saldırıda Başbakanlık otobüsünün bulunduğu konvoya eskortluk yapan aracı kullanan polis memuru Recep Şahin'in şehit olduğunu, diğer polis memuru Metin Kuş'un da yaralandığını hatırlattı. Şehit polis memuru Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine de sabır dileyen Erdoğan, ''Yanında Metin kardeşimiz vardı. Metin kardeşimiz araçtan çıkarak, sürünmek suretiyle yolun karşı tarafına geçmiş, orada kendisini koruma altına alarak bir müddet de onlarla müsademede bulundu. Atılan bombalar, başında deri altında yaralanmalara vesile oldu. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Doktorumuzun da ifadesiyle gayet güzel'' diye konuştu. Yaralı polis memuru Kuş'un Pazartesi günü taburcu edileceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Temenni ederim ki bu süreç bu şekilde devam etmesin ama seçim öncesi böyle demokratik olmayan yollara terör örgütünün tevessül edeceğini zaten biliyorduk. Buna yönelik olarak belli tedbirler alınıyor ama tedbirler de sınırlı, sınırsız bir tedbir söz konusu değil, bir yere kadar alabiliyorsunuz. Özellikle partimize karşı şu anda bölücü terör örgütünün takındığı tavırlar ortada. Her yerde parti teşkilatlarımıza molotofkokteylleri ile saldırılar yapılıyor ama biz bundan asla yılmayacağız. Bu bizim demokrasi mücadelemizde, vatanımıza, ülkemize hizmet mücadelemizde, insanımıza hizmet mücadelemizdeki azmimizi daha da güçlendirmektedir. Yola çıkarken böyle çıktığımızı da meydanlarda ifade ettik. Bundan sonra da aynı şekilde kararlılıkla buna devam edeceğiz. Bundan onlar kendi lehlerinde herhangi bir umuda kapılmasınlar. Ben milletimden özellikle şunu ısrarla istiyorum, meydanı biz bu teröristlere, çetelere bırakmamalıyız. Bu ortak kararlılığımızla olur. Bu kararlılığımızı birlikte göstereceğiz. Vatan toprakları boş değil, meydan boş değil, bunu onlar da görecekler, yola bu şekilde devam edeceğiz.'' Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin bölgede yürütülen operasyonla ilgili sorusu üzerine de, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, o bölgede 5-6 kişilik bir gruptan bahsedildiğini söyledi. ''Karadeniz boyunca birçok yerde bu tür yapılanmalar var'' diyen Erdoğan, emniyet ve jandarma teşkilatının bölgede yoğun operasyonlar yürüttüğünü, arama faaliyetlerine devam ettiğini, temennisinin beklenen neticeyi bir an evvel verilmesi yönünde olduğunu ifade etti. Erdoğan, saldırıyı terör örgütü PKK'nın üstelendiğini, yöntemin de terör örgütünün yöntemi olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, açıklamasının ardından aracına binerken kendisine seslenen bazı hasta yakınlarıyla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Erdoğan, hasta yakınlarına, sorunları konusunda yardımcı olacağını söyledi.