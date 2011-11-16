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Politika

Erdoğan: Bedelli askerlikte sona gelindi ANKARA (A.A)

16 Kasım 2011 14:37

-Erdoğan: Bedelli askerlikte sona gelindi ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''bedelli askerlik'' konusunda çalışmaların sonuna gelindiğini belirterek, ''Ve inanıyorum ki şöyle bu hafta içinde olmazsa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen ''Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Sosyal Yardım Programı Toplantısı''nda bedelli askerlik konusuna değindi. Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: ''Çok dedikodusu yapıldığı için bugün bunu burada açıklayayım istiyorum o da şudur, devamlı söyleniyor devamlı konuşuluyor bugün bu güzel, anlamlı toplantıya yakışır diye düşündüm, o da bedelli askerlik konusunda şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve inanıyorum ki şöyle bu hafta içinde olmazsa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız. Ve bu da ülkemiz için hayırlı olsun diyorum.'' 

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