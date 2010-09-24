-ERDOĞAN: ''BAYAT BİR OYUN İÇİNDELER'' ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Halkoylaması sürecinde Dörtyol ve İnegöl'de sergilenen kışkırtmalar ki çok daha açık net belgeler bilgiler açıklanacak, duyacaksınız bunları. Şimdi halkoylamasının ardından Tophane'de sergilenmek isteniyor. Bu lokal olayları bir Türkiye manzarası gibi sunanların, bu olaylar üzerinden AK Partiyi ve AK Parti hükümetinin politikalarını sorgulayanların son derece bayat bir oyunun içinde olduklarını aziz milletimiz çok açık görüyor'' dedi. Partisinin İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, halkoylamasına ilişkin olarak, ''Evet diyenler ne kadar demokrasi özlemi içindeyse, ben inanıyorum ki hayır diyenler de o kadar demokrasi özlemi içindedir'' dedi. Konuşmasında ''12 Eylülde kazanan AK Parti olmamıştır. 12 Eylülde kazanan 73 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştur''diyen Erdoğan, ''12 Eylülde kazanan Türkiye olmuştur, 12 Eylülde kazanan hukuk olmuştur, demokrasi olmuştur, millet olmuştur. 12 Eylülde kazanan sadece evet diyenler değil, onlarla birlikte hayır diyenler olmuştur. Aziz milletimiz hiç bir tereddüte ve tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde tercihini ortaya koymuş, iradesini sandığa yansıtmış, kendi geleceği adına kendisi takdir yetkisini kullanmıştır'' dedi.