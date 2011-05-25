-ERDOĞAN: ''ALAN'IN ÖDEMESİ GEREKEN CEZA VARDI'' KIRIKKALE (A.A) - 25.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Herkes ayağa kalkmış ülkenin Başbakanını karşılarken bu zat (Emekli Korgeneral Engin Alan) ayağa kalkmayacak kadar edepten uzak birisidir. Şimdi bu MHP'nin adayı. MHP'nin Genel Başkanı 'Onurlu bir generaldir' diyor. Sevsinler böyle onurlu generali. O da payını aldı. Beklentisi çok büyüktü orgeneral olmayı bekliyordu ama olamadı. Niye? Çünkü, ödemesi gereken bir ceza vardı'' dedi. Erdoğan, partisince Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. CHP'nin kaset yoluyla, medya yoluyla, ayak oyunlarıyla yeniden tasarlandığını, şimdi de aynısının MHP'ye yapıldığını belirten Erdoğan, MHP'de yargılanan bir korgeneralin aday gösterildiğini ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bir Başbakan olarak 18 Mart kutlamalarında Çanakkele'de Şehitler Anıtı'nın olduğu bölgeye geliyorum, orada maalesef edebe mugayir, itaat, saygı -ki askerin en iyi bildiği konu budur- herkes ayağa kalkmış ülkenin Başbakanını karşılarken, bu zat ayağa kalkmayacak kadar edepten uzak birisidir. Şimdi bu MHP'nin adayı. MHP'nin Genel Başkanı 'Onurlu bir generaldir' diyor. Sevsinler böyle onurlu generali. O da payını aldı. Beklentisi çok büyüktü orgeneral olmayı bekliyordu ama olamadı. Niye? Çünkü, ödemesi gereken bir ceza vardı. AK Parti'de bunu göremezsiniz. Asıl onur mücadelesi AK Parti'nin içinde devam ediyor ve biz kalkıp da bu tür olaylara prim vermeyiz, vermeyeceğiz. 12 Eylül'de olduğu gibi CHP, MHP, BDP, Ergenekon, terör örgütü aynı hizaya geçmediler mi? Şimdi gene aynı hizadalar. Hedefte AK Parti var.'' Seçime 17 gün kaldığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, Kırıkkale'nin daha önceki kararının aynısını beklediğini söyledi. -''ESKİ GÜNLERE GÖTÜRMEK İÇİN İTTİFAK YAPIYORLAR''- CHP, MHP ve BDP'nin eski günleri özlediğini, Türkiye'yi yeniden 2002 öncesine götürmek istediklerini söyleyen Başbakan Erdoğan, ''O eski günlere götürmek için ittifak yapıyorlar'' diye konuştu. Eski günlerde yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, ayakları üzerinde duramayan, itibari kalmayan bir Türkiye olduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi olan bir Türkiye bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin finansal krizlerden birini başarıyla atlatığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bugün bölgesel meselelerde, küresel meselelerde söz sahibi olan bir Türkiye var. Vizeleri kaldıran, ticareti arttıran, barışı, adaleti, hakkı, hukuku en güçlü şekilde savunan bir Türkiye var. Ortadoğu sokaklarında adı yankılanan, ay yıldızlı bayrağı muhabbetle selamlanan bir Türkiye var. Pasaportu itibar gören, parası saygın bir Türkiye var. Bugün yoksuluna sahip çıkan, engelli vatandaşını gözeten, emeklisine vefa borcunu ödeyen bir Türkiye var. İşsize iş üretmek için yoğun mücadele veren, bunda da hamd olsun başarı sağlayan bir Türkiye var. İnşallah çok daha iyisini yapacağız. 2023 yılında ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bugünlere kardeşlikle geldik, geleceği de kardeşlik üzerine inşa edeceğiz. Bugünlere birlik, dayanışma içinde, istikrar ve güvenle geldik, geleceğe de böyle yürüyeceğiz. İşsize daha fazla iş üretiyoruz, üreteceğiz. Biz görevi devraldığımızda Türkiye'de işsizlik oranı 10,7'ydi. Krize rağmen yeniden oraya yaklaştık ve daha aşağı düşeceğiz. Artık mevsim şartları istihdamı artırıyor. Daha iyi olacak inşallah 10'un altına ineceğiz. Bunu şurada 2-3 ay içinde göreceksiniz. Yoksulu daha fazla gözeteceğiz. Geldiğimizde bu ülkede yoksulluk sınırı altında 19 milyon insan vardı. Şimdi 12 milyon 750 bin... Böyle bir noktadayız. Emeklimizin maaşlarını çok yüksek oranlarda biz arttırdık, imkanlar çoğaldıkça daha da artıracağız. Emeklileri kuyruk çilesinden biz kurtardık, evlerine gidip maaş ödemeye başladık inşallah standartları daha da yükselteceğiz. Bütün bunları birlikte dayanışmayla, kardeşlikle yapacağız.''