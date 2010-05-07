Erdoğan'a Yunanistan'da protesto hazırlığı

T24- Başkent Atina'da çeşitli noktalara, "Reayalığa ve yeni Osmanlılığa hayır" ve "14 Mayıs Erdoğan'ın Atina ziyaretini protesto yürüyüşü" yazılı afişler asıldı.



Ardin dergisi ile haftalık Riksi gazetesinin ise 10 Mayısta Atina Savaş Müzesi'nde "Neo Osmanlılığa karşı direniş" konulu bir toplantı düzenleyeceği öğrenildi.



Toplantıda eski Kıbrıs Rum lideri Tasos Papadopulos'un oğlu Nikolaos Papadopulos, gazeteci Stavros Ligeros, gazeteci Hrisanthos Lazaridis ve yazar Niko Karabelias'ın konuşmacı olarak yer alacakları belirtildi.



Bu arada, muhalefet partileri, Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinin, IMF ile yapılan anlaşmaya kamuoyunun sert tepki vermesi nedeniyle ortamın gerildiği dikkate alındığında "zamansız" olduğu değerlendirmesinde bulundular. (cnntürk)