Eski AKP'li Elkatmış, Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu'nu Meclis'e şikâyet etti

Kamu Denetçisi eski AKP Milletvekili Mehmet Elkatmış, TBMM İnsan Haklarını İnceleme ve Dilekçe Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, Başkan Nihat Ömeroğlu’nun uygulamalarından şikâyetçi oldu.

Kurumun 2015 yılı raporunun görüşüldüğü toplantı, Hrant Dink hakkında öldürülmeden önce TCK 301’den verilen mahkûmiyet kararının altında imzası bulunan, Zekeriya Öz’e susması için arabulucu olarak gönderildiği iddia edilen Başkan Ömeroğlu ile ilgili ilginç tartışmalara sahne oldu.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Kamu denetçisi Elkatmış, komisyonda kurumda yaşananları anlatarak çözüm bulunmasını istedi. Elkatmış, Başkan Ömeroğlu hakkında tutanaklara yansıyan konuşmalarında özetle şunları söyledi:



“Elkatmış –Pek söylemek de istemiyordum ama Sayın Başdenetçiyle aramızda bir sıkıntı var yani ‘Ben ne emredersem onu yaparsınız’ diyor. …Ben söylemek istemiyordum, söyleyecek çok şeyler var da. Anlamışınızdır...

…Bütçenin yeterli olup olmadığını, harcamayı biz yapmadığımız için bilmiyoruz yani işin doğrusu. Onu Sayın Başkan biliyor, bütün sorumlu o. O konuda bir şey söylemeyeceğim.

…Cezaevleri ziyaretleri ‘habersiz’ diye... Size katılıyorum ancak Sayın Başkan diyor ki: ‘Olmaz, biz anca izin alarak gideriz’ diyor. Aramızda böyle bir anlaşmazlık da var yani.

"'Tek hakim benim' diyor"

…Sordunuz madem söyleyeyim. Özür dileyerek tabii, kurum şeylerini burada tartışmak pek uygun olmaz ama bazı şeyleri de açıkça konuşmak gerekiyor. Kanunumuzda ‘Başdenetçilik; Başdenetçi ve denetçilerden oluşur’ diyor. Ama Başdenetçi arkadaşımız diyor ki: ‘Hayır, buranın tek hâkimi benim. Sizin hiçbir söz söyleme yetkiniz, hakkınız yok.’

…Karar veriyoruz. Başdenetçiye sunuyorum. İnceliyor, bir heyet kurmuş. Yetkisi yok. Kararımı değiştiriyor, ‘ret’ diyor, bizim imzamızı şey yapıyor, imzasıyla gönderiyor. Hiçbir kararda imzamız gözükmez. Gözükmesin, tamam, onun imzası olsun. Biz şan, şöhret şeyinde de değiliz. Ancak, hiç değilse önerimi de bir özetlesin.

…Bir cezaevine gidecektim, …Suriyelilerin kaldığı göçmen merkezlerini ziyaret edecektim, hepsi belgeli, izin vermedi.

Başkanvekili İsmail Bilen – ‘Kurumu Başdenetçi temsil eder’ diye hüküm var mı?

Elkatmış – Var da ama nasıl temsil? …İçimizde sorunlarımız var, bunu da inşallah siz açıklığa kavuşturursunuz, çözersiniz.”

Bu konuşmaların ardından AKP Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Elkatmış’a “Dilekçe yazın” önerisinde bulundu.