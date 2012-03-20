'Erdoğan'a vereceğimiz demokrasi ödülünü geri çekmedik'

T24 - Başbakan Erdoğan'a verileceği duyurulan ancak daha sonra iptal edildiği söylenen ödül hakkında DW Türkçe'ye açıklama yapan Steiger Ödül Komitesi yetkilisi, spekülasyonlara açıklık getirdi.

Başbakan Erdoğan'ın hafta sonundaki Almanya ziyaretini iptal etmesinin ardından, bazı basın organlarında yer alan “Erdoğan'a verilmesi öngörülen ödülün geri çekildiği” haberleri ödül komitesi tarafından doğrulanmadı.

Erdoğan, “Türk-Alman dostluğunun 50. yılı anısına”, Türk halkını temsilen bu prestijli ödüle layık görülmüş, ancak bu karar Alman siyasetinde tartışma yaratmıştı. Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu'nun, ödül töreninin yapıldığı Bochum kentinde Cumartesi günü düzenlediği protestoya 20 bini aşkın kişi katıldı. Protestocular, Türkiye'de anti-demokratik uygulamalar ve basın özgürlüğü ihlallerinin sürdüğünü belirterek, ödülün Erdoğan'a verilmesine tepki gösterdiler.

‘Henüz karar vermedik'

Steiger Ödülleri'ni veren Hellen medya ajansının sahibi Sascha Hellen, Erdoğan'a “Avrupa” kategorisinde verilen ödülün geri çekildiği spekülasyonlarla ilgili olarak konuştu.

Hellen, ödülün, “yalnızca ödül sahibinin törene katılması halinde” takdim edildiğini, Başbakan Erdoğan törene katılmadığı için nasıl bir yol izleneceği konusunda önümüzdeki günlerde karar vereceklerini söyledi.

Sascha Hellen, ödülün geri çekildiği yönündeki iddialara ilişkin olarak da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ve hiçbir şekilde bu yönde kendileri tarafından bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

Steiger ödüllerinin resmî internet sitesinde de ödül sahipleri arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın adı yer almaya devam ediyor.

Komiteden hafta sonunda yapılan açıklamada, Erdoğan’a yönelik bazı eleştirilerin haklı olduğu, ancak değişimin de yalnız diyalogla sağlanabileceği vurgulandı. Erdoğan’a verilen ödül ve davetin de böyle bir diyalog kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Ödül komitesi, Türkiye’nin askeri baskıcı bir sistemden, demokrasiye geçişte uzun bir süreci geride bıraktığı, ancak demokrasi için daha uzun bir yol gitmesi gerektiğini ifade etti.

Son anda iptal

Başbakan Erdoğan’ın Almanya'ya geçer cumartesi günü yapması planlanan ziyaret son anda iptal edilmişti. Başbakanlık'tan cuma gecesi yapılan son dakika açıklamasında, “Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da 12 askerimizin şehit düşmesi sebebiyle, 17 Mart 2012 tarihinde Almanya'ya yapmayı planlamış oldukları seyahatlerini iptal etmişlerdir” denilmişti.

Erdoğan, Almanya ziyareti kapsamında, Köln'de Avrupa Gençlik ve Spor Çalıştayı'na katılmayı ve burada Türk gençlere hitap etmeyi de planlıyordu.

Erdoğan'ın Steiger ödül törenine katılmaması üzerine, “Avrupa” kategorisi bu yılın ödül programından çıkarılmıştı.

Avrupa kategorisinde Steiger Ödülü'ne geçtiğimiz yıllarda AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, eski İtalya Başbakanı Romano Prodi, eski Almanya Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher gibi isimler layık görülmüştü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ödülün Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakan Gerhard Schröder tarafından takdim edilmesi bekleniyordu.