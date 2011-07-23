-ERDOĞAN'A UZLAŞI SÖZÜ VERDİ İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ''Biz, BM'ye istediğimiz için değil, mecbur olduğumuz için gidiyoruz. Giderken de bütün dünyanın görüşünü elimizde taşıyoruz'' dedi. Abbas, ''Filistin 2. Büyükelçiler Konferansı''nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kesin bir şekilde Filistin halkına her alanda destek verdiğini belirtti. Türkiye'nin verdiği destek ve çalışmalarla Filistin topraklarında izleri bulunduğunu kaydeden Abbas, şunları söyledi: ''Bunlar, ayrıca Türk halkının ve Başbakan Erdoğan'ın takındığı tutumun tanıklarıdır. Aynı zamanda takınmış olduğunuz diğer tutumları hiçbir zaman inkar etmeyiz. Filistin meselesi veya Filistin halkı arasında bir sorun olduğu zaman siz de rahatsız oluyorsunuz. Bütün olanaklarınızla bizlere yardımcı olmak için ortaya çıkıyorsunuz. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin'in iç meselelerinde ve Filistin uzlaşısında da izleri mevcuttur. Siz her zaman büyük bir özen gösterdiniz ve uzlaşının tamamlanması için büyük çabalar harcadınız. Size söz veriyoruz inşallah bu uzlaşıya varacağız.'' Türkiye'ye ve Başbakan Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerini bildirmek için burada olduklarını vurgulayan Abbas, ''Biz kardeşleriniz, sizdeniz. Türkiye kardeş ülke. Şükranlarımızı bildiriyoruz'' dedi. Norveç'teki saldırıları hatırlatan Abbas, ''Dün Norveç Krallığı'nda acı ve tehlikeli bir olay meydana geldi ve aynı zamanda korkunç bir olay. Bu olayın sonunda 80'den fazla kurban verildi. Anlaşıldı ki bazı aşırı güçler, Norveç'ten veya başka bir yerden olabilirler, bu korkunç cinayeti işlediler. Bizi sarstı. Bu ülke, bize hizmet etmekteydi, Filistin meselesine hizmet etmekteydi. Bu cinayet, gönüllerimizi sarstığı için Norveçlilere taziyelerimizi bildirmek istiyoruz'' diye konuştu. -''BM BİR SEÇENEK DEĞİL, AMA ORAYA GİTMEK ZORUNDAYIZ''- Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'ye gitmek üzere olduklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Halkımızın kabul edeceği bir çözüm için bunu gerçekleştirmek istiyorduk. Bunun tek seçenek olduğunu söylüyorduk, barışa, bu seçenekle varacağımızı dile getiriyorduk. Uzun yıllar geçirdik. İsrail'in katı tutumundan dolayı, biz bu müzakerelerin sonucunun gerçekleşemeyeceğini anladık. Bizim birinci, ikinci ve üçüncü seçeneğimiz müzakerelere gitmektir. Kapılar yüzümüze kapanıyorsa, bizim BM'ye gitmemiz gerekiyor. BM'ye gidelim ve durumumuzu şikayet edelim. Biz 63 yıldan beri işgal altındayız ve biz Genel Kurula üye bir ülke olmak istiyoruz. Şunu diyebiliriz ki BM bir seçenek değildir, ama oraya gitmek zorundayız. Biz bu meselenin görüşmelerine BM'de devam edeceğiz. Biz BM'ye giderken, başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm ülkelere heyet gönderdik. Biz, BM'ye, gitmek istediğimiz için değil, mecbur olduğumuz için gidiyoruz. Giderken de bütün dünyanın görüşünü elimizde taşıyoruz.'' Tek taraflı davranmadıklarını savunan Abbas, ''Biz tek taraflı bir şey yapmıyoruz. Biz oraya giderken meselemizi, 193 ülkeye arz etmek için gidiyoruz. BM'ye gitmeyeceksek, nereye gideceğiz? İsrail bu tek taraflı işlemleri durdursun. 'Filistinliler İsrail'i izole etmek için oraya gidiyorlar' diyorlar. Biz İsrail ile komşu olarak güvenlik ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Biz devletimizi istiyoruz, biz BM'ye bu seçenekle gidiyoruz'' diye konuştu. Mahmud Abbas, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğe de değinerek, BM'ye bölünmüş olarak gitmek istemediklerini, bunun Filistin'in aleyhine bir durum olabileceğini sözlerine ekledi.