Erdoğan'a tepeden bakan adam!

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısına gelişinde Mardin milletvekili Cüneyt Yüksel beraberinde 1982 Mardin doğumlu 2.45 metre boyu ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın ikinci en uzun insanı olan Sultan Kösen ile karşılaştı.Erdoğan 1.90'lık boyuna rağmen kafasını kaldırarak sohbet ettiği Sultan Kösen'in sıkıntılarını dinledi. Ayakkabı numarasının 60 olduğunu öğrenen Başbakan Erdoğan, gerekli yardımları yapma sözü verdi.Evli olup olmadığını soran Erdoğan, önce TOKİ'den bir ev sahibi sonra da uygun bir kızla evlendirilmesi için yardım sözü verdi.Mardin'in Derik ilçesi Alibey Köy Dede Mezrası'nda oturan 2 metre 42 santimetre boyundaki Sultan Kösen, sağlık sorunları nedeniyle zorluklar çekmişti. Maddi durumu iyi olmayan ve yeşil kartı bulunan Kösen, boyunun uzun olması nedeniyle dolmuş veya otobüslere binemiyor. Sürekli özel arabayla gezmek zorunda kalan Kösen, "Herkes reklam olsun veya haber olsun diye boy boy resimlerimi çekip, boyumla ilgili gazetelere haber yaptı. Ancak, hiç kimse sorunlarımla ilgilenmiyor" diyerek dert yanıyor.