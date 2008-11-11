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Politika

Erdoğan'a tepeden bakan adam!

Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında Türkiye’nin en uzun adamı Sultan Kösen ile sohbet etti.

11 Kasım 2008 02:00

Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında Türkiye’nin en uzun adamı ile karşılaşınca ilginç bir görüntü ortaya çıktı. 


Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısına gelişinde Mardin milletvekili Cüneyt Yüksel beraberinde 1982 Mardin doğumlu 2.45 metre boyu ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın ikinci en uzun insanı olan Sultan Kösen ile karşılaştı.

Erdoğan 1.90'lık boyuna rağmen kafasını kaldırarak sohbet ettiği Sultan Kösen'in sıkıntılarını dinledi. Ayakkabı numarasının 60 olduğunu öğrenen Başbakan Erdoğan, gerekli yardımları yapma sözü verdi.

Evli olup olmadığını soran Erdoğan, önce TOKİ'den bir ev sahibi sonra da uygun bir kızla evlendirilmesi için yardım sözü verdi.

Erdoğan'a tepeden bakan adam - FOTOGALERİ

Mardin'in Derik ilçesi Alibey Köy Dede Mezrası'nda oturan 2 metre 42 santimetre boyundaki Sultan Kösen, sağlık sorunları nedeniyle zorluklar çekmişti. Maddi durumu iyi olmayan ve yeşil kartı bulunan Kösen, boyunun uzun olması nedeniyle dolmuş veya otobüslere binemiyor. Sürekli özel arabayla gezmek zorunda kalan Kösen, "Herkes reklam olsun veya haber olsun diye boy boy resimlerimi çekip, boyumla ilgili gazetelere haber yaptı. Ancak, hiç kimse sorunlarımla ilgilenmiyor" diyerek dert yanıyor.

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