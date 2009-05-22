Erdoğan'a suikasta hazırlanan sanığa 23 yıl istemi

Başbakan Tayyip Erdoğan'a 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesi Tekirdağ mitinginde suikast yapmaya hazırlandığı ileri sürülen ve miting alanına namlusuna mermisi sürülmüş tabancayla girerken yakalanan Muammer Altuntaş hakkında 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameden sonra sanık Altuntaş'ın yargılanmasına 24 Haziran'da başlanacak.



AKP'nin 29 Mart yerel seçimlerinden önce Tekirdağ Cengiz Topel Meydanı'nda 16 Mart günü düzenlediği mitingin 2 nolu kontrol noktasından giriş yapmak isterken tabancayla yakalanan 45 yaşındaki Muammer Altuntaş hakkındaki adli soruşturma tamamlandı. Tekirdağ'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin terör örgütü bağlantısı bulunmayınca özel yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından görevsizlik kararı verilerek dosya Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Hasan Çakıcı, şüpheli Muammer Altuntaş hakkındaki adlı soruşturmayı tamamlayarak Ağır Ceza Mahkesi'ne dava açtı. Savcı Çakıcı tarafından hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamesinde şüphelinin suçunun teşebbüs halinde kalmasından dolayı ve 13 yıldan 20 yıla kadar, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı Hasan Çakıcı tarafından hazırlanan iddianameden sonra Altuntaş'ın 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına 24 Haziran Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak



Mitinge girerken yakalanmıştı



Başbakan Erdoğan'ın 16 Mart günü Tekirdağ Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlediği mitinge 2 nolu arama noktasından girmek isteyen Altuntaş'ın davranışlarından şüphelenen polisler yaptığı üst aramasında namlusunda mermi olan 7.65 mm. çapında tabanca yakalamıştı. Burada gözaltına alınan Muammer Altuntaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde 1 gün gözaltına tutulduktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine göndermişti. Burada sorgulanan ve daha sonra mahkemeye sevk edilen Altunaş tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti.



Arama noktasında yakalandıktan sonra alınan ilk ifadesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı vurmak istediğini itiraf eden Altuntaş'ın psikolojik sorunlarının olduğunu ve ülkenin kötü gidişinden Başbakan'ı sorumlu tuttuğu için suikast girişiminde bulunmak istediği itiraf etmişti. Zanlı ifadesinde ``Başbakanı vuracaktım'' diye ifade vermişti.



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde doğalgaz tesisatı yapan bir işyeri olduğu öğrenilen Muammer Altuntaş, 2007'de iflas etti. Altuntaş iflasın ardından geçen yıl Mart ayında Tekirdağ'dan ayrıldığı ve İstanbul'da yaşamaya başladı. İşsiz olan Altuntaş'ın 2004 yılında eşini trafik kazasında kaybetti. Altuntaş'ın 11 yaşındaki kız çocuğu ise Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi. (dha)

