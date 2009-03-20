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Erdoğan'a suikast zanlısı tutuklandı

Başbakan Erdoğan'a suikast iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muammer Altıntaş adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

20 Mart 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Muammer Altıntaş, adam öldürmeye teşebbüsten mahkemeye çıkarıldı.

Tekirdağ’da silahla yakalanan zanlı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Başbakan Erdoğan’ın miting düzenleyeceği Cengiz Topel Meydanı'na 2 nolu arama noktasından girmek isteyen Muammer Altıntaş, şüpheli hareketleri üzerine detaylı armaya alınmıştı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi memurlarınca aranan Altıntaş'ın sağ baldırına bağlı bir şekilde ruhsatsız tabanca yakalanmıştı. Arama noktası yanındaki bir ayakkabı mağazasına sokulan zanlı ilk sorgusunda Başbakan Erdoğan'a suikast düzenlemek istediğini itiraf etmişti.

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