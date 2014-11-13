Erdoğan'a suikast iddiasıyla yargılanan Yıldız: Mermiyi namluya sürdüm; ama amacım...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Sultangazi Belediyesi Ek Hizmet binasının açılış töreninde suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen Ferhat Yıldız’ın yargılanmasına başlandı. Sultangazi’de kuruyemiş dükkanı olduğunu belirten tutuklu sanık Yıldız, "Erdoğan makam aracıyla geçerken sevgi gösterisinde bulunuyordu. Ben kalabalığın arkasındaydım. Makam aracıyla aramda 10 metre mesafe vardı. Aracın arkasından yola indim. Mermiyi namluya sürdüm, sonra silahı makam aracının arkasından taş atar gibi attım. Sonra korumalar yanıma gelip ‘Ne attın?’ diye bağırdılar. Erdoğan’ı vurmayı planlamadım, sadece protesto amaçlıydı’’ dedi.

Yıldız’ın “tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs’’ suçundan 20 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç koruması tanık olarak dinlendi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ferhat Yıldız hazır bulunurken, mağdur müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı avukatı temsil etti.

'Amacım Erdoğan’ı vurmak değildi'

Sultangazi’de kuruyemiş dükkanı olduğunu belirten tutuklu sanık Ferhat Yıldız, olay günü caddelerde Erdoğan’ın geçtiği yönünde anonslar yapıldığını söyledi. Yıldız yaşananları şöyle anlattı: “Olaydan bir hafta önce adını bilmediğim bir şahıstan, bir otobüs durağında silah satın aldım. Silahı satın aldığımda içinde bir tane kurşun vardı. Silahı hiç kullanmadım.



Halk, Erdoğan makam aracıyla geçerken sevgi gösterisinde bulunuyordu. Ben kalabalığın arkasındaydım. Makam aracıyla aramda 10 metre mesafe vardı. Aracın arkasından yola indim. Mermiyi namluya sürdüm, sonra silahı makam aracının arkasından taş atar gibi attım. Sonra korumalar yanıma gelip ‘Ne attın?’ diye bağırdılar. Erdoğan’ı vurmayı planlamadım, sadece protesto amaçlıydı.’’



Hakimin, “Daha önce böyle vatanı kurtarmak adı altında bir eyleme katıldın mı?” sorusu üzerine Yıldız, “Taksim eylemlerine katıldım. Yasal bir eylemdi” yanıtını verdi.

'Sanığı gördüğümde, silahını Erdoğan’a doğrultmuştu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 koruması duruşmada tanık olarak dinlendi. Milliyet'te yer alan habere göre Tanık H.Ç. Erdoğan’ın açılış programından sonra makam aracına bindiğini ve kendisinin de görevini yaparak aracın arkasından koştuğunu söyledi. Yıldız’ı elinde silahla gördüğünü, sanığın iddia ettiğinin aksine kalabalığın en ön tarafında olduğunu belirten H.Ç, “Sanık silahını Erdoğan’a doğrultmuştu. Kendisini gördüğümde ‘silahını at’ diyerek bağırdım. Ben müdahale edince silahını attı. Üzerinde arama yaptığımızda, arka cebinde bir çakı bulduk’’ dedi.

Sanığın silahındaki mermide iğne izi bulundu

Tanık M.K, makam aracının yanında koşarken görevi gereği sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara baktıklarını, sanığı elinde silahla gördüklerinde “Dur polis’’ diye bağırdıklarını söyledi. Sanığın elindeki tabancanın bel hizasında olduğunu, silahı yerde bulduklarında fişeğin ateş etmeye hazır bir hale getirildiğini gördüklerini kaydetti.

Öte yandan tanıklar, sanığın kullandığı silahın kabının düştüğünü ve silahtaki merminin kovanında iğne izi gördüklerini belirttiler. Tanık beyanları hakkında bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Ferhat Yıldız, “Keşke böyle bir şey olmasaydı. Pişmanım, Aceleyle yapılan bir şeydi. Tutuksuz yargılanmak istiyorum’’ dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.