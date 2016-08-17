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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'a suikast girişimindeki timin başında olmakla suçlanan Tuğgeneral, darbeden iki ay önce ABD'ye gitmiş

Tuğgeneral Sönmezateş'in 13 Mayıs'ta Miami'ye gittiği tespit edildi

17 Ağustos 2016 16:51

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yapılan saldırıyı koordine ettiği ileri sürülen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in Ankara Kara Harp Okul Komutanlığı'ndaki odasında el yazısıyla yazılmış notlar bulundu.  Notlarda 5 kategoriden bahsedildiği ve  “1. Grup: Tanıdık, 2 . Grup: Sempatizan, 3. Grup: Bağlı, 4. Grup: Güvenilir, 5. Grup: Sadık (Geri dönüşü yok ölüme gider)” şeklinde değerlendirmelerin de yer aldığı görüldü. Ayrıca Sönmezateş'in 13 Mayıs günü Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul aktarmalı Miami'ye de gittiği tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren notlarda “89’da Fetullah Gülen’in Altunizade’ye götürdüler. Tğm.lık rütbelerini Gülen’e taktırdılar” ifadelerinin altında, GATA’da görevli bazı doktorların isimlerinin yer aldığı görüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, savcılığın, Tuğgeneral Sönmezateş’in darbe girişiminden 2 ay önce yaptığı ABD ziyaretini incelemeye aldığı bildirildi. Sönmezateş’in odasında, el yazısı ile yazılmış bazı notlara da ulaşıldı.

Soruşturma dosyasına giren notlarda “89’da Fetullah Gülen’in Altunizade’ye götürdüler. Tğm.lık rütbelerini Gülen’e taktırdılar” ifadelerinin altında, GATA’da görevli bazı doktorların isimlerinin yer aldığı görüldü.

 

"M.K oruç tutar, eşi türbanlı"

 

Aynı notlarda, “Kendi aralarında kod kullanıyorlar”, “Başka yerden emir alıyorlar” , “M.K oruç tutar eşi türbanlı, ABD’de kongreye gidiyor, Pensilvanya’ya ziyarete gidiyor”, “Kurmay olup oruç tutan yoktur” ifadeleri de yer aldı. Aynı el yazısı notlarda, 5 kategoriden bahsedildiği anlaşıldı. Yapılan kategoride “1. Grup: Tanıdık, 2 . Grup: Sempatizan, 3. Grup: Bağlı, 4. Grup: Güvenilir, 5. Grup: Sadık (Geri dönüşü yok ölüme gider)” şeklinde değerlendirmelerin de yer aldığı görüldü. El yazısı notlarda, hakkında tutuklama kararı bulunan, FETÖ’nün YÖK imamı olduğu ileri sürülen firari Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’ın isminin yanında, “KBB (Selam getirdi)” ifadeleri dikkati çekti. 

 

22 kişilik liste

 

El yazısı notlarda, darbe girişiminde yer aldığı iddia edilen generallerin isimlerinin yer aldığı ortaya çıktı. Listede, darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Hasan Hüseyin Demiraslan, Kubilay Selçuk, Hakan Evrim’in de aralarında bulunduğu 22 kişinin ismi yer aldı.

Listede ismi yer alan Afganistan’daki Türk Görevi Gücü Komutanı Tümgeneral Cahit Bakır ise kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.Savcılık yetkilileri, notların kendisi tarafından kaleme alınıp alınmadığının  inceleme sonucu ortaya çıkacağını söylediler. Sönmezateş ifadesinde, “Eşime söyleyin beni boşasın. Çocuklarım soyadını değiştirsin. Çünkü ben büyük bir suç işledim” demişti. 

 

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Gökhan Sönmezateş15 Temmuz darbe girişimiABDnotlarsavcılıkMarmaris suikast timi

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